Duuman edustaja haluaa murhata Saksan ulkoministerin

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman edustaja ja Kremlin pikkuruisen Rodina-tukipuolueen puheenjohtaja Aleksei Žuravljov vaati Venäjän valtiontelevision ykköskanavalla iskemään Saksan ulkoministeri Annalena Baerbockia vastaan.

Baerbock vieraili Harkovassa 10. tammikuuta. Hän julkaisi kaupungista Saksan ulkoministeriön tiedotteen, jossa vaadittiin asetoimitusten lisäämistä, jotta kaikki Ukrainan kansalaiset voitaisiin Harkovan läänin tapaan vapauttaa venäläismiehityksen kauhuista. Hän myös antoi ukrainalaisille tunnustusta näiden rohkeudesta ja sinnikkyydestä.

Baerbockin vierailu venäläisten epäonnistuneesti hamuamassa Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa sai Žuravljovin kiehumaan.

– En tajua. Se Anna tai Lena, mikä hän onkaan… Baerbock kulkee ympäri Harkovaa. Emmekö me muka tiedä missä hän on? Eikö meillä muka ole täsmäaseita? Mitä hän siellä tekee? kyseli Žuravljov

Ukrainan sisäasiainministerin neuvonantaja Anton Geraštšenko on jakanut videon ohessa seuraavan kommentin.

– Huomio Saksa! Venäläisen poliitikon ja kansanedustajan Aleksei Žuravljov kehottaa murhaamaan Annalena Baerbockin! Mietin, onkohan häntä vastaan kohdistettu pakotteita.

Attention, Germany!

Direct call for murdering @ABaerbock by Aleksey Zhuravlev, Russian politician and member of parliament.

I wonder if he's been sanctioned. pic.twitter.com/bDuTEHbayK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 11, 2023