Droonit vai tykistö? Tätä mieltä ovat sotilaat

Taistelukenttä on muuttunut pysyvästi droonien laajamittaisen käytön myötä. Jotkut ovatkin povanneet, että samalla tykistön rooli tulisi vähentymään. Nyt Ukrainassa taistelevat sotilaat kertovat Wall Street Journalille, onko tykistöllä enää käyttöä 2020-luvulla.

Eräs haastateltava sotilas havainnollistaa tykistön roolia esimerkillä. Tänä talvena eräs komentaja huomasi, että 12 venäläissotilaan ryhmä lähestyi hänen asemiaan. Komentajalla oli kaksi vaihtoehtoa: Iskeä drooneilla tai iskeä tykistöllä.

Komentaja päätyi tykistöön, ja ryhmästä tehtiin selvää viidellä tykistönammuksella.

– 12 sotilasta varten tarvittaisiin 12 droonia, ja myös perille pääsemiseen tarvitaan aikaa, tykistökomentaja sanoo.

Tykistöllä onkin edelleen merkittävä rooli Ukrainassa. Sen sijaan droonit ovat pakottaneet muuttamaan tapaa, jolla tykistöä käytetään. Tykit on esimerkiksi piilotettava ja naamioitava aiempaa huolellisemmin.

Toisaalta droonit eivät ainakaan ukrainalaisten mielestä ole pakottaneet vähentämään tykistön käyttöä.

Yhdysvaltain armeijan kehitystyöstä vastaavan Future Commandin komentajan, kenraali James Raineyn mukaan droonit kyllä häiritsevät tykistöä. Tykeillä on kuitenkin edelleen vahvuutensa.

– Jos yrität ylittää joen ja [vastarannalla] on linnoittautunut vihollinen, eikä siviilejä, et halua lentää drooneja ja eliminoida ihmisiä yksi kerrallaan, Rainey sanoo.

– Haluat, että tykistö sytyttää vastarannan tuleen.

Maailmansodissa valtaosa kaatuneista aiheutui tykistöstä. Ukrainassa 70-80 prosenttia kuolonuhreista aiheutuu kuitenkin drooneista. Lisäksi droonit ovat tuhonneet valtavan määrän panssariajoneuvoja.

Etenkin Ukraina käyttää yhä enemmän drooneja tykistön sijaan. Se kuitenkin johtuu siitä, että Ukrainalla on enemmän drooneja kuin tykistöä ja ammuksia, ei droonien ylivoimaisuudesta.

– Drooneja voi häiritä, ampua alas, ja sääolot vaikuttavat niihin, listaa droonioperaattori, alikersantti Ivan Kornijenko.

Droonit ovat myös kalliimpia. Siinä missä yksi tykistönammus maksaa noin 3 200 dollaria, voivat laadukkaat droonit maksaa jopa 10 000 – 16 000 dollaria. Kiinalaiset Mavic-droonit maksavat noin tuhat dollaria kappaleelta, mutta ne eivät voi kantaa kovin raskaista painolasteja.

Tykistöltä löytyy myös enemmän tulivoimaa.

Yhteen 155 millimetrin ammukseen mahtuu 6,6 kiloa räjähdysainetta, ja sirpaleet vielä korostavat tuhovoimaa. Tyypilliseen drooniin räjähdysainetta mahtuu puolisen kiloa.

– Drooni voi todennäköisesti lentää ikkunan läpi taloon ja räjähtää, mutta kymmenen kilon ammuksella voit tuhota koko talon, linjaa Ukrainan tykistö- ja ohjusjoukkojen apulaiskomentaja, eversti Serhiy Musijenko.

Länsimaat ovatkin ottaneet oppia Ukrainasta. Esimerkiksi Suomen puolustusvoimat on harjoitellut, miten tykistöä hajautetaan ja naamioidaan paremmin. Samalla sotilaita koulutetaan torjumaan drooneja.

Mutta millaisista tykeistä sotilaat sitten pitävät? Ukrainassa vastaus on yksinkertainen: vanhoista ja yksinkertaisista malleista.

Yksi suosikeista on brittiläinen M777-haupitsi, joka on hinattava asemaan. Vaikka tämä tekee sen liikuttamisesta hankalaa, on omalla voimallaan kulkevilla telatykeilläkin vaikeutensa. Ne hajoavat helposti, ja niihin voidaan iskeä niiden liikkuessa tuliasemien välillä.

Esimerkiksi saksalaiset Panzerhaubitze 2000 -telatykit vaativat korjausta käytännössä päivittäin.

Haupitseja voi taas hinata nopeasti, niihin on saatavilla varaosia ja ne on helppo korjata ja naamioida. Kehuja saavat M777:n lisäksi myös brittiläinen L118 ja yhdysvaltalainen M109.

Droonit eivät siis ole korvaamassa tykistöä ainakaan lähitulevaisuudessa.

– Tykistö on ja tulee olemaan sodan jumala, tiivistää eräs ukrainalaissotilas.