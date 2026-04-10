Droonit surmaavat enemmän sotilaita kuin mitä Kreml ehtii värvätä

Ukrainan lennokkiyksiköt ovat neljän kuukauden aikana aiheuttaneet Venäjälle enemmän tappioita kuin mitä maa ehtii korvata, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.
Havainto korostaa miehittämättömien järjestelmien ratkaisevaa roolia modernissa sodankäynnissä.
Syrskyin mukaan strateginen aloite on siirtynyt Ukrainalle, minkä seurauksena Moskova ei pysty käynnistämään uutta laajamittaista hyökkäystä. Keskeinen syy on drooniyksiköiden kasvanut tehokkuus.
– Nämä yksiköt tuottavat tällä hetkellä massaltaan ja vaikutukseltaan merkittävimmät iskut vihollista vastaan, Syrskyi kirjoittaa Facebook-julkaisussa.
Maaliskuun luvut tukevat arviota. Ukrainan drooniyksiköt aiheuttivat 29 prosenttia enemmän venäläistappioita kuin edelliskuussa. Päivittäin ne toteuttavat yli 11 000 taistelutehtävää, ja kuukauden aikana osuttiin yli 150 000 varmennettuun kohteeseen.
Ukrainan asevoimien mukaan osumissa oli noin 50 prosentin kasvua verrattuna helmikuuhun.
Erityisesti niin sanotut keskipitkän kantaman järjestelmät olivat tuhoisia. Noin 30–120 kilometrin syvyyteen iskevät droonit tekivät lähes 350 iskua, joiden kohteina oli muun muassa 143 huoltopistettä ja varastoa, 52 komentopaikkaa sekä 20 energia- ja öljykohdetta.
Myös maadroonien eli kauko-ohjattavien robottijärjestelmien tehtävämäärä kasvoi yli 50 prosentilla. Samalla hyökättiin Venäjän asevoimien droonioperaattoreita vastaan. Oleksandr Syrskyi mainitsee tämän suhteen 414. erillisen drooniprikaatin eli “Magyarin lintujen” järjestelmällisen toiminnan.
Syrskyin mukaan kohentuneen tilanteen taustalla on kotimainen droonituotanto, operaattorien korkea osaaminen ja tietyt hallinnolliset uudistukset.
Samaan aikaan Kreml pyrkii kasvattamaan omaa droonivoimaansa nopeaan tahtiin. Ukrainan tiedustelun mukaan miehittämättömiin järjestelmiin keskittyvien joukkojen vahvuus on noussut jo yli 100 000 henkilöön, ja tavoitteena on kasvattaa määrä 165 500 sotilaaseen vuoden 2026 loppuun mennessä.
– Siksi meillä ei ole varaa pysähtyä tässä ratkaisevassa taistelussa, Syrskyi sanoi.
Ukrainan asevoimat ilmoittaa laajentavansa droonijoukkoja kaikissa puolustushaaroissa.