Juhannuspäivän liikennettä Länsisatamassa Helsingissä 25. kesäkuuta 2022. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Droonit alkavat seurata sataman autoliikennettä

  • Julkaistu 17.09.2025 | 08:56
  • Päivitetty 17.09.2025 | 08:56
  • Droonit, Kotimaa
Tietoa kerätään Länsisataman matkustajien reittivalintoista, jotta eri liikennemuotojen yhteyksiä voitaisiin parantaa ja ruuhkahuippuja vähentää.
Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki tarkkailee Länsisataman liikennettä drooneilla 17.–19.9. välisenä aikana. Kuusi droonia videokuvaa liikennettä laivojen saapumisten ja lähtöjen yhteydessä, jolloin liikenne on vilkkaimmillaan.

Tavoitteena on saada tietoa ruuhkien muodostumisesta ja liikenteen sujuvuudesta.

Droonit keräävät tietoa ennen kaikkea matkustajien reittivalintoista, jotta eri liikennemuotojen yhteyksiä voitaisiin parantaa ja ruuhkahuippuja vähentää. Aineisto syötetään liikennesimulaatiomalliin, jonka avulla Helsingin kaupunki voi testata uusia liikenteenhallinnan tapoja sekä ennakoida ja jopa ehkäistä ruuhkia tulevaisuudessa.

Drooneilla seurataan eri liikennemuotoja – kuten henkilöautoja, linja-autoja, raitiovaunuja, rekkoja, polkupyöriä, sähköpotkulautoja ja jalankulkijoita anonyymisti. Näin muodostuu kattava kuva siitä, miten ihmiset ja ajoneuvot alueella liikkuvat.

Kyseessä on Forum Viriumin Acumen-hankkeen kolmas ja viimeinen kierros droonilentoja. Aiemmat havainnot syyskuulta 2023 ja 2024 ovat jo tarjonneet tietoa Jätkäsaaren liikennevirroista, ja tämän vuoden aineisto täydentää kokonaiskuvaa laivaliikenteen huippuaikoina.

– Alueen keskeiset haasteet liittyvät ajoittaisiin ruuhkiin ja kestävän liikkumisen – kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen – turvaamiseen. Lennoista saatava data auttaa meitä kehittämään uusia tekoälypohjaisia työkaluja, joilla liikennettä voidaan hallita fiksummin, kertoo Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Eero Jalo tiedotteessa.

Jalo huomauttaa, että poikkeuksia lentojen järjestämiseen voivat aiheuttaa huono sää tai radiohäirintä.

Droonilennot toteutetaan osana kansainvälistä ACUMEN-hanketta, joka edistää vihreää siirtymää, vastuullista liikkumista ja kaupunkilaisten osallistamista. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta tekoälyratkaisujen avulla ja luoda pohjaa kestävämmälle kaupunkiliikenteelle. Hanke saa saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

 

