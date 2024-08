Drooni tuhoaa videolla taisteluhelikopterin törmäämällä

Ukrainan rintamalta on julkaistu lyhyen ajan sisään jo toinen video droonista tuhoamassa taisteluhelikopterin. Aiemmin vastaavaa ei ole pahemmin nähty..

Verkkouutiset kertoi viime viikolla tässä jutussa tiettävästi ensimmäisestä tällaisesta tapauksesta. Muun muassa venäläisillä Telegram-kanavilla levinneen tiedon mukaan Ukrainan räjähdelennokki osui Mi-8-kuljetushelikopteriin juuri sen noustessa ilmaan.

Nyt julkaistu video näyttää droonin tuhoamassa Mi-28-taisteluhelikopterin. Nopea räjähteellä varustettu lennokki lähestyy videolla kopteria takaa ja iskeytyy sen pyrstön roottoriin. Osuman kerrotaan tuhonneen kopterin.

Full video of the Russian MI-28 helicopter being destroyed by a Ukrainian FPV drone.

The helicopter was hit by Warriors of the M2 unit of the Special Operations Center of Ukrainian Security Service.

Glory! https://t.co/KGUJsTbtlQ pic.twitter.com/QZ8QgQGgwp

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 7, 2024