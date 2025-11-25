Verkkouutiset

Ukrainalainen drooni johdatti venäläiset puolustajan asemiin. www.t.me/ngu

Drooni otti kiinni kaksi venäläistä sotilasta

  • Julkaistu 25.11.2025 | 20:08
  • Päivitetty 25.11.2025 | 20:08
  • Sota Ukrainassa
Pokrovskin suunnalla Itä-Ukrainassa käydään rajuja taisteluita.
Ukrainan kansalliskaartin Rubizh-prikaatin sotilaat ottivat droonin avulla kiinni kaksi venäläissotilasta Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla.

Ukrainan kansalliskaarti on jakanut tilanteesta videon (jutun alla) Telegram-kanavallaan.

Rubizh-prikaati havaitsi kaksi venäläistä sotilasta, jotka hakeutuivat suojaan rakennukseen. Tämän jälkeen prikaatin miehittämättömien ilma-alusten lennättäjät alkoivat hyökätä venäläiskaksikkoa vastaan FPV-räjähdedrooneilla ja räjähteitä pudottavilla drooneilla.

Kansalliskaartin 25. prikaatin droonien lennättäjät avustivat tilanteessa.

– Paine kävi liian kovaksi, ja venäläiset halusivat pelastaa henkensä ja antautua. Sotilaamme lähettivät heidän luokseen kaiuttimella varustetun droonin, joka johdatti heidät asemiimme ja varmisti kiinnioton ilman kohtuutonta riskiä.

Pokrovskin suunnalla käydään rajuja taisteluita, ja Ukrainan joukot ovat vaikeuksissa lukumäärältään ylivoimasta vihollista vastaan.

Venäjän joukot yrittävät saada Pokrovskin kokonaan haltuunsa ja saartaa Myrnohradin.

