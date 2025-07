Drooni lensi Valko-Venäjältä Liettuaan, hävittäjät valmiustilaan

Liettuan puolustusvoimat kertoo, että ilmavoimat havaitsi tänään noin kello 11.30 lentävän kohteen lähestyvän Liettuan rajaa Valko-Venäjän puolelta.

Naton ilmatilavalvontatehtävää suorittamassa olleiden hävittäjien valmiustilaa muutettiin koulutustilasta tehtävätilaan, koska ne olivat jo ilmassa kyseisellä hetkellä.

Lennokki putosi maahan ja pian tämän jälkeen hävittäjille annettu tehtävä peruttiin, ja asiasta vaihdettiin tietoa rajavartiolaitoksen kanssa.

Liettuan turvallisuusjoukot ottavat kohteen putoamispaikan haltuun, asevoimat kertoi päivityksessään tunti sitten. Esine muistuttaa itse tehtyä laitetta, eikä ole vaarallinen.

Muun muassa uutissivusto Clash Report kertoo, että drone muistuttaa venäläistä Gerberaa mukailevaa houkutinlennokkia, joilla pyritään sekoittamaan Ukrainan ilmapuolustusta oikeista räjähdelennokeista.

Russian Gerbera decoy drone crashed in Lithuania after crossing from Belarus.

According to the Lithuanian military, the drone entered Lithuanian airspace around 11:30 AM before crashing.

It appears unarmed and is typically used to confuse Ukrainian air defenses. pic.twitter.com/38hHN6aqe2

