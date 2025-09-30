Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Norjalainen Bulkship Management -varustamon Oslo Carrier 3 -alus Haminan satamassa 29.syyskuuta 2025. LEHTIKUVA / SASU JARNSTEDT

Drooneihin yhdistetty alus saapui Suomeen, merivartiosto tarkasti

  • Julkaistu 30.09.2025 | 16:57
  • Päivitetty 30.09.2025 | 18:16
  • Droonit
Viranomainen kertoo tarkastuksen tuloksista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomenlahden merivartiosto on tarkastanut Tanskan drooneihin yhdistetyn Oslo Carrier 3 -aluksen.

Alus saapui Haminan satamaan maanantaina 29. syyskuuta. Merivartiosto teki alukselle tarkastuksen satamaan saapumisen jälkeen.

– Tarkastuksessa ei havaittu poikkeamia, Merivartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä.

Norjan lipun alla seilaava Oslo Carrier 3 oli lähellä Tanskan pääkaupunkia Kööpenhaminaa samaan aikaan, kun Kööpenhaminan lentoaseman yllä havaittiin drooneja viime viikolla. Tanskan viranomaiset ovat epäilleet, että droonit olivat lähtöisin juuri tältä alukselta. Toistaiseksi asiasta ei ole kuitenkaan varmuutta.

Vastaavanlaista drooneilla tehtävää häirintää on esiintynyt eri puolilla Eurooppaa viime aikoina.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)