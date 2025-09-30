Drooneihin yhdistetty alus saapui Suomeen, merivartiosto tarkasti

Suomenlahden merivartiosto on tarkastanut Tanskan drooneihin yhdistetyn Oslo Carrier 3 -aluksen.

Alus saapui Haminan satamaan maanantaina 29. syyskuuta. Merivartiosto teki alukselle tarkastuksen satamaan saapumisen jälkeen.

– Tarkastuksessa ei havaittu poikkeamia, Merivartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä.

Norjan lipun alla seilaava Oslo Carrier 3 oli lähellä Tanskan pääkaupunkia Kööpenhaminaa samaan aikaan, kun Kööpenhaminan lentoaseman yllä havaittiin drooneja viime viikolla. Tanskan viranomaiset ovat epäilleet, että droonit olivat lähtöisin juuri tältä alukselta. Toistaiseksi asiasta ei ole kuitenkaan varmuutta.

Vastaavanlaista drooneilla tehtävää häirintää on esiintynyt eri puolilla Eurooppaa viime aikoina.