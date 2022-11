Dronet droneja vastaan – se toteutuu nyt Ukrainassa sodassa

Ukraina on hyödyntänyt onnistuneesti lennokkeja tiedusteluun ja hyökkääjän joukkojen ja kaluston tuhoamiseen.

Ukrainan varapääministeri ja uudistusten ministeri Mykhailo Fedorov kertoo ukrainankielisen Forbesin haastattelussa, että seuraavaksi maan lennokkiarmeijaa täydennetään droneilla, jotka voivat hyökätä vihollisen droneja vastaan.

Näillä Fedorovin mukaan pysytään torjumaan esimerkiksi Venäjän käytössä olevia iranilaisia lennokkeja.

– Se, joka voi nyt skaalata hyökkäysdroonien hallinnan ja tuotannon teolliseen mittakaavaan, voittaa, hän toteaa.

– Seuraavan neljän tai viiden kuukauden aikana keskitymme tähän asiaan. Toivon, että voitamme pian, mutta seuraava teknologinen askel on lennokkisota.

1/ QUICK THREAD: Mikhail Fedorov, Ukraine's Ministry of Digital Development: Kyiv is preparing for a “war of drones”: "Ukraine is now engaged in the purchase of drones that can intercept other drones. This is the next stage in the development of ideas." https://t.co/V4i4eMBqZT

— Samuel Bendett (@SamBendett) October 31, 2022