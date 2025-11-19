Drone väijyi hyökkääjän maarobottia, ammuslasti räjähti valtavaksi tulipalloksi

Ukrainan maavoimien 63. mekanisoidun prikaatin drooniyksikkö paikansi ja tuhosi Venäjän joukkojen maarobotin rintamalla.
– Ka-boom! 63. prikaatin droonien lennättäjät räjäyttivät miehittäjien maarobotin, joka kuljetti ammuksia, prikaati kertoo Telegram-kanavallaan.
Sosiaalisessa mediassa julkaistu videomateriaali näyttää, kuinka ukrainalaiset paikantavat venäläisen maarobotin eli miehittämättömän maa-ajoneuvon.
Sen jälkeen FPV-räjähdedrooni saapuu paikalle, valitsee hyökkäyskulman ja iskeytyy suoraan venäläisen robotin kylkeen.
Tämän seurauksena ammuksia kuljettanut robotti räjähtää valtavaksi tulipalloksi.
Molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena yhä useampia kauko-ohjattavia robotteja eli niin sanottuja maadrooneja.
Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.