Drone väijyi hyökkääjän maarobottia, ammuslasti räjähti valtavaksi tulipalloksi

Ukrainan maavoimien 63. mekanisoidun prikaatin drooniyksikkö paikansi ja tuhosi Venäjän joukkojen maarobotin rintamalla.

– Ka-boom! 63. prikaatin droonien lennättäjät räjäyttivät miehittäjien maarobotin, joka kuljetti ammuksia, prikaati kertoo Telegram-kanavallaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu videomateriaali näyttää, kuinka ukrainalaiset paikantavat venäläisen maarobotin eli miehittämättömän maa-ajoneuvon.

Sen jälkeen FPV-räjähdedrooni saapuu paikalle, valitsee hyökkäyskulman ja iskeytyy suoraan venäläisen robotin kylkeen.

Tämän seurauksena ammuksia kuljettanut robotti räjähtää valtavaksi tulipalloksi.

Molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena yhä useampia kauko-ohjattavia robotteja eli niin sanottuja maadrooneja.

Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.