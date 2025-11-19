Verkkouutiset

Kuvakaappaus (www.t.me/ombr_63)

Drone väijyi hyökkääjän maarobottia, ammuslasti räjähti valtavaksi tulipalloksi

  • Julkaistu 19.11.2025 | 14:48
  • Päivitetty 19.11.2025 | 14:50
  • Sota Ukrainassa
Sekä Ukrainan että Venäjän joukot käyttävät miehittämättömiä maa-ajoneuvoja.
Ukrainan maavoimien 63. mekanisoidun prikaatin drooniyksikkö paikansi ja tuhosi Venäjän joukkojen maarobotin rintamalla.

– Ka-boom! 63. prikaatin droonien lennättäjät räjäyttivät miehittäjien maarobotin, joka kuljetti ammuksia, prikaati kertoo Telegram-kanavallaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu videomateriaali näyttää, kuinka ukrainalaiset paikantavat venäläisen maarobotin eli miehittämättömän maa-ajoneuvon.

Sen jälkeen FPV-räjähdedrooni saapuu paikalle, valitsee hyökkäyskulman ja iskeytyy suoraan venäläisen robotin kylkeen.

Tämän seurauksena ammuksia kuljettanut robotti räjähtää valtavaksi tulipalloksi.

Molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena yhä useampia kauko-ohjattavia robotteja eli niin sanottuja maadrooneja.

Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.

Uusimmat
