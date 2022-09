Dosentti LM:lle: Hoitajaliitot ylittämässä rajan lakoillaan

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat ilmoittaneet kotihoitoon ja tehohoitoon osin iskevistä työtaistelutoimista. Ne ovat myös ilmoittaneet, etteivät anna suojelutyöhön hoitajia samaan tapaan kuin kevään lakoissa.

Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Bergholm sanoo Lännen Median Turun Sanomissa julkaistussa artikkelissa, että toimet ovat ylittämässä perinteisen työtaistelutoimien rajan.

– Työtaistelutoimien perinteenä on aina ollut se, että ihmisten henkeä ja terveyttä ei vaaranneta. Terveydenhoitoalan lakoissa tämä raja on aina veteen piirretty viiva, mutta nyt hoitajaliitot ovat jopa muiden ammattiliittojen johtajien mielestä menossa tämän rajan ylitse, Bergholm kertoo.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoivat keskiviikkona Helsingin Sanomille pelkäävänsä, että liian järeät työtaistelutoimet voisivat saada poliitikot miettimään lakko-oikeuden rajoittamista.

– Se, että muiden ammattiliittojen johtajat puuttuvat näinkin suoraan muiden liittojen toimintaan, on hyvin poikkeuksellista. Taustalla on pelko siitä, että valtiovalta alkaa rajoittaa lakkoja, kun tähän asti liittojen itsesäätely on antanut tiettyä rentoutta rajojen ylläpitämiseen, Bergholm toteaa.

Teho- ja kotioitoon kohdistettuja lakkoja pidetään todella kovana keinona painostaa jumiutuneita neuvotteluja. Bergholmin mukaan taustalla voi osaltaan olla liittojen hupenevat lakkokassat. Kevään lakkoaallossa maksetut avustukset olivat suuria.

– Kevään tilanteessa oli jotain poikkeuksellista. Lakkoavustukset nostettiin korkeiksi, mikä nosti lakkokustannuksia. Nyt pitkälle lakolle olisi vaikea löytää rahoitusta, vaikka lakkokassa ei olisikaan tyhjä. Siksi Super ja Tehy harkitsevat nyt rajatumpia lakkotoimia, dosentti sanoo.