Dosentti KSML:lle: ”Hämmästyttävää” – hoivakotiasukkien hammasterveys huonolla tolalla

– On hämmästyttävää, että hoivakodeissa asuvien hammasterveys on niin monessa paikassa huonolla tolalla. Hampaiden hoitoa ei selvästi koeta osaksi hoivaa, erikoishammaslääkäri ja suugeriatrian dosentti Kaija Hiltunen Helsingin yliopistosta toteaa Keskisuomalaiselle.
Helsingin yliopistossa on tehty kaksi kliinistä suun terveys -tutkimusta, joissa verrataan kahden eri vanhusjoukon hampaiden kuntoa. Kummassakin tutkimusryhmässä oli noin 350 henkilöä. Toinen joukko oli kotona asuvia ja toinen palvelutalossa olevia helsinkiläisiä vanhuksia. Kummankin joukon keski-ikä oli noin 80 vuotta.
Kotona asuvien kahdeksankymppisten hampaiden kunto oli Hiltusen mukaan verrattain hyvä.
– Vain noin kymmenellä prosentilla oli hoidon tarvetta, kuten parodontiittiä (hampaan kiinnityskudoksen tulehdusta) tai kariesta.
Kotona asuvat kahdeksankymppiset huolehtivat hyvin hampaidensa puhdistuksesta. Sen sijaan ympärivuorokautisessa hoivassa vanhusten suun terveys oli pääsääntöisesti huono. Hoivakodeissa asuvien ikäihmisten suun terveys on pääosin hoivahenkilöstön vastuulla.
– Vain viidesosalla laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkaista oli puhtaat hampaat, Hiltunen toteaa Keskisuomalaiselle.
Heistä 75 prosentilla hampaita ei ollut puhdistettu lainkaan tai ne oli puhdistettu huonosti.
– Hampaat saattoivat olla aivan plakin ja ruokajäämien peitossa. Tämä väestönosa on suun terveyden paarialuokkaa, Hiltunen kuvaa.