Donald Trumpin politiikka vaikuttaa suomalaisten sijoituksiin

Kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) suomalaisista aikoo suosia eurooppalaisia tuotteita ja palveluita Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikan vuoksi, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä, johon vastasi huhtikuussa 1100 suomalaista huhtikuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian.

LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Heikki Urpelainen ymmärtää suomalaisten vahvan reaktion. Trumpin politiikka vaikuttaa Euroopassa voimakkaasti esimerkiksi talouteen ja turvallisuuteen, joista moni kantaa huolta.

– Suomalaisia varmasti risoo myös Trumpin tyyli. Muita halventava käytös ja suuret puheet saattavat ärsyttää jopa enemmän kuin konkreettiset teot, Urpelainen sanoo tiedotteessa.

Euroopassa yhdysvaltalaisten tuotteiden välttämisen on arvioitu vaikuttaneen esimerkiksi sähköautoja valmistavan Teslan myyntiin. Eurooppalaisten autonvalmistajien liitto ACEA kertoi kesäkuun lopulla, että EU-maissa rekisteröitiin tammi–toukokuussa 45,2 prosenttia vähemmän uusia Tesloja kuin samaan aikaan viime vuonna. Samalla täyssähköautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi 26,1 prosenttia vuodentakaisesta. Salkunhoitaja muistuttaa, että on kuitenkin paljon tuotteita ja palveluita, joille ei ole eurooppalaista korviketta.

– Euroopan yritysrakenteen heikkoudet näkyvät siinä, että korvaajia esimerkiksi Googlelle, some-alustoille tai Microsoftin palveluille ei oikein löydy.

Urpelainen ennakoi, että kaupan rajoitteet tekevät Yhdysvalloista vähemmän kannattavan vientikohteen, jolloin eurooppalaiset yritykset myyvät tuotteitaan halvemmalla ja enemmän Euroopassa.

– Kuluttajien kannalta edullisemmat tuotteet helpottavat kotimaisuuden suosimista. Se on ilahduttava tuki osalle yrityksistä, mutta kokonaisuutena Trumpin tullit heikentävät yritysten myyntiä.

Kyselyssä yli puolet vastaajista (56 prosenttia) sanoi ajattelevansa, että myös yhdysvaltalaisia sijoituskohteita pitäisi välttää vastuullisena arvovalintana. Osuus oli hieman suurempi (59 prosenttia) niiden vastaajien joukossa, joilla oli sijoituksia. Sijoittajalle Amerikka-boikotti voi olla riskillinen ja kallis valinta, sanoo Urpelainen.

– Presidentistä huolimatta amerikkalaisten yritysten innovaatiokyky tai edes vastuullisuuteen liittyvät vahvuudet eivät rapaudu hetkessä. Esimerkiksi teknoalalla Yhdysvalloissa on suuria ja keskisuuria yrityksiä kymmenen kertaa enemmän kuin Euroopassa. Terveysalallakin innovatiivisten yritysten joukko on Yhdysvalloissa moninkertainen. Maan talous on vahva ja esimerkiksi bruttokansantuote henkeä kohden jo kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna.

Salkunhoitaja huomauttaa, että yritysten omistajina sijoittajat voivat jossain määrin vaikuttaa niiden toimintaan ja arvoihin, joita yritykset ajavat.

– Lisäksi hyvien sijoitusten tuotot voi käyttää haluamallaan tavalla. Ilman tuottoja tai omistusta näitä vaikutusmahdollisuuksia ei ole.

Urpelainen kannustaa sijoittajia pitkäjänteisyyteen.

– Presidentti on vallassa vain neljä vuotta, mutta yrityksen toiminta voi jatkua sadan vuoden jälkeenkin.