Donald Trumpin mukaan sodan osapuolet eivät ole vielä valmiita rauhaan

Presidentti Donald Trump kertoo CBS Newsille olevansa edelleen sitoutunut tavoittelemaan rauhansopimusta Venäjän ja Ukrainan välillä, huolimatta kasvavasta epävarmuudesta Vladimir Putinin ja Volodymyr Zelenskyin välisten kasvokkain käytävien neuvottelujen suhteen. Trumpin itse asettama määräaika neuvotteluille meni umpeen maanantaina.

Trump kuvaili kantaansa sekä realistiseksi että optimistiseksi ja sanoi seuraavansa tarkasti, miten molemmat johtajat käsittelevät tätä neuvottelujen tienhaaraa.

– Olen seurannut sitä, olen nähnyt sitä ja olen puhunut siitä presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin kanssa. Jotain tulee tapahtumaan, mutta he eivät ole vielä valmiita. Mutta jotain tulee tapahtumaan. Me saamme sen tehtyä, Trump vakuutteli.

Hän sanoi olevansa tyytymätön verilöylyyn, mutta aikoo jatkaa rauhansopimuksen ajamista.

– Luulen, että saamme kaiken järjestykseen.

– Suoraan sanottuna ajattelin, että Venäjän tapaus olisi ollut helpompi kuin ne, jotka olen pysäyttänyt, mutta se näyttää olevan hieman vaikeampi kuin jotkut muut, hän sanoi. Trump viittasi muihin sotiin, jotka hän on omien sanojensa mukaan saanut päättymään.

– He (Ukraina ja Venäjä) taistelevat keskenään niin kauan, etteivät he edes ajattele rauhaa. Siitä tulee vain elämäntapa. Ja kun saan heidät yhteen, ihmiset huoneeseen, pystyn vakuuttamaan heidät. ”Mennään. Tehdään rauha”, Trump sanoi.