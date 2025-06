Donald Trumpin henkilöstövetäjän taustoissa epäselvyyksiä – ”Mikä voisi mennä vikaan”

Yhdysvaltain presidentin henkilöstötoimiston johtaja Sergio Gor, joka vastaa hallinnon työntekijöiden valitsemisesta, ei ole omalta osaltaan edelleenkään toimittanut turvallisuusselvitystä varten tarvittavaa SF-86-lomaketta. Tilanne on herättänyt epäilyksiä koskien hänen taustaansa, kertoo Ny Post.

Gor ei siis omaa virallista ja pysyvää turvallisuusluokitusta, mitä pidetään hänen tehtävänsä ja asemansa huomioon ottaen eriskummallisena. Lomakkeen avulla esimerkiksi selvitetään mahdolliset ulkomaansidonnaisuudet. Haluttomuus toimittaa dokumenttia on herättänyt kysymyksen siitä, haluaako hän kenties salata jotakin.

Gor kertoo syntyneensä Maltalla, mutta viranomaiset eivät ole pystyneet vahvistamaan väitettä. Sen sijaan hän on tiettävästi kyllä viettänyt suuren osan lapsuudestaan Maltalla. Hän on muuttanut hyvin nuorena Yhdysvaltoihin, ja lähteiden mukaan hän on lukioaikana käyttänyt sukunimeä ”Gorokhovsky”.

Gor itse on vastannut häneen kohdistuvaan epäluuloon toteamalla ”en ole venäläinen”. Hän kertoo vastustaneensa turvallisuusselvitystä presidentinvaihdoksen aikana, koska oli huolissaan siitä, että Donald Trumpin ehdokkaita seulottaisiin pois ”poliittisista syistä eikä niinkään turvallisuussyistä”.

Valkoisen talon mukaan Gor on kyllä täyttänyt lomakkeen, mutta varsinaisesta lomakkeen toimittamisesta ei ole tietoa.

Elon Musk on luonnehtinut Goria ”käärmeeksi”, mutta esimerkiksi Valkoisen talon lehdistösihteeri puhuu Gorin erinomaisuuden puolesta.

– Sergio Gor on luotettava neuvonantaja presidentti Trumpille, ja hän on näytellyt keskeistä roolia auttaessaan presidenttiä kokoamaan historian lahjakkaimman hallinnon, hän sanoo.

Suomessa europarlamentaarikko ja kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri (Kok./EPP). on jakanut artikkelin X-Viestipalvelussa ja lisännyt sen yhteyteen oman näkemyksensä.

– Venäläistaustainen joka on valehdellut taustoistaan eikä suostu tarkastettavaksi valitsemassa Trumpin hallinnon työntekijöitä. Mikä voisi mennä vikaan?