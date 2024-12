Donald Trumpilla on turvanaan myös tämä robottikoira

Yhdysvaltain tulevalla presidentillä Donald Trumpilla on turvanaan myös robottikoira. Asia ilmenee muun muassa viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Trumpin omistaman Mar-a-Lagon huvilan lähellä kuvatulta videolta ilmenee, että koiraa muistuttava robottikoira partioi huvilan lähistöllä samalla, kun ryhmä lapsia leikkii huvilan lähellä.

Koiran kerrotaan partioineen jo useiden viikkojen ajan. Se liittyi Trumpin turvatiimiin sen jälkeen, kun Trump valittiin jälleen Yhdysvaltain presidentiksi.

Koiran on valmistanut Boston Dynamics -yritys, ja se on varustettu erityisellä ”valvontatekniikalla”.

Robottikoiralle on tiettävästi annettu myös nimi, Spot.

NEW: Donald Trump’s robot dog protects while a group of children play at Mar-a-Lago.

The dog has been patrolling for weeks and joined the team after the election to add another level of protection for Trump.

The dog was made by Boston Dynamics and is equipped with… pic.twitter.com/k6yzVmSuQf

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 2, 2024