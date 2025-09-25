Donald Trumpia informoitiin Ukrainan tulossa olevasta hyökkäyksestä

Ennen puhettaan YK:ssa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai tietoa Ukrainan vastahyökkäyssuunnitelmista, jotka vaatisivat Yhdysvaltojen tiedustelutietoa, kertovat Wall Street Journalin asiaa tuntevat lähteet.

Presidentti kuuli rintamatilanteesta selostuksen, jossa korostettiin, että Venäjä on edennyt viime vuosina vain vähän. Lähteet eivät kuitenkaan kertoneet mitään yksityiskohtia Ukrainan mahdollisesta hyökkäyksestä, mutta informoinnilla Ukrainan johto pyrkii saamaan Trumpin tekemään määrätietoisempia toimia sodan ratkaisemiseksi.

Trump tapasi 23. syyskuuta myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, minkä jälkeen hän kovensi retoriikkaansa Venäjää vastaan.

– Ukraina pystyy Euroopan Unionin tuella taistelemaan ja valtaamaan kaiken alueensa takaisin ja menemään ehkä pitemmällekin, Trump totesi.

Hän kutsui Venäjää paperitiikeriksi, jonka talous on kaatumassa.

– Nyt on Ukrainan aika toimia, hän päätti.

Kreml totesi Trumpin retoriikan muutoksesta:

– Totta kai herra Trump muutti retoriikkaansa kuultuaan Zelenskyin version tapahtumista. Ja ilmeisesti tällä hetkellä se versio oli syy kuulemallemme arviolle, sanoi Putinin mediasihteeri Dmitri Peskov.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev puolestaan ilmaisi toiveenaan, että Trump palaisi aiempaan kantaansa, jossa hän sanoi, että Ukraina oli häviämässä sodan ja että sen täytyy suostua alueluovutuksiin.

Wall Street Journal toteaa kuitenkin, että vaikka Trump muutti retoriikkaansa, hän ei muuttanut politiikkaansa. Esimerkiksi hän sallii edelleen aseiden kuten ATACMS-tykistöohjusten viennin Ukrainaan, mutta rajoittaa niiden käytön vain Ukrainan alueelle. Viime syksynä presidentti Joe Biden poisti kaikki Yhdysvaltain toimittamien aseiden käyttörajoitukset.

Ukraina käytti ATACMSeja useita kertoja Kurskin, Brjanskin, Belgorodin ja Rostovin alueilla.

Venäjän itsevaltainen johtaja Vladimir Putin varoitti, että iskujen salliminen Venäjälle tarkoittaa, että Nato-maat ovat sodassa sitä vastaan ja pommitti Ukrainaa hypersoonisella Orešnik-monikärkiohjuksella. Sen jälkeen ATACMS-iskut Venäjälle loppuivat.