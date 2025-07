Donald Trump vierailee – tällainen on ”alligaattori-Alcatraz”

Yhdysvaltojen Floridaan Evergladesin suoalueelle ollaan rakentamassa jättimäistä siirtolaisten pidätyskeskusta, joka olisi alligaattorien ja käärmeiden ympäröimä.

Nimen jälkiosa tulee Kaliforniassa sijainneesta Alcatrazin saarivankilasta, josta paon sanottiin olevan liki mahdotonta.

Presidentti Donald Trump starttasi vierailulle keskukseen tänään ja kommentoi villieläinten pidäkevaikutusta medialle.

– Sehän se konsepti on. Tämä ei ole kivaa hommaa. Käärmeet ovat nopeita, mutta alligaattorit?

– Älä juokse suoraa linjaa… sillä tiedätkö mitä, mahdollisuutesi nousevat ehkä yhdellä prosentilla. Ei hyvä juttu, Trump jatkoi pakoa yrittävistä tehden mutkaliikettä käsillään.

Valkoisen talon lehdistösihteeri kommentoi ”alligaattori-Alcatrazia” maanantaina:

– Ainoa tie ulos on yksisuuntainen lento. Keskus on eristyksissä ja vaarallisten villieläinten ja armottoman maaston ympäröimä, Karoline Leavitt sanoi CNN:n mukaan.

– Kun pidätyskeskuksessa on murhaajia, raiskaajia ja hirvittäviä rikollisia alligaattoreiden ympäröimänä, niin kyllä, mielestäni siinä on heille pelote yrittää paeta.

Keskusta pystytetään vanhalle lentokenttäalueelle kevytrakenteisesti siten, että sen voi myöhemmin purkaa. Keskuksen on määrä valmistua tässä kuussa. Telttakylään mahtuisi jopa 5000 siirtolaista.

Sinne voisi sijoittaa kiinni otettuja paperittomia sekä Floridasta että muista osavaltioista, mediat kertovat. Keskusta on vastustettu mielenosoituksilla.

Sisäisen turvallisuuden ministerin Kristi Noemin lausunnon mukaan Yhdysvallat tarvitsee kustannustehokkaita ja innovatiivisia tapoja toteuttaa laittomasti maassa olevien siirtolaisten massakarkoituksia.

