Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, ulkoministeri Marco Rubio ja puolustusministeri Pete Hegseth Floridassa lauantaina. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), AFP / LEHTIKUVA / JOE RAEDLE

Donald Trump: USA johtaa Venezuelaa vallanvaihtoon saakka

  • Julkaistu 03.01.2026 | 19:01
  • Päivitetty 03.01.2026 | 19:05
  • Venezuela
Presidentin mukaan yksikään yhdysvaltalainen sotilas ei kuollut operaatiossa.
Yhdysvallat tulee johtamaan Venezuelaa kunnes maassa saadaan toteutettua ”turvallinen ja oikeudenmukainen” vallanvaihdos, presidentti Donald Trump ilmoitti tiedotustilaisuudessa lauantai-iltana Suomen aikaa. Yhdysvaltojen öljyteollisuus tulee myös laajentumaan Venezuelaan, Trump sanoi Mar-a-Lagon kartanossa Floridassa.

Yhdysvallat vangitsi lauantaina Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja tämän vaimon Cilia Floresin. Pariskunta tullaan asettamaan syytteeseen Yhdysvalloissa muun muassa huumeterrorismista ja huumeiden salakuljetuksesta.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei halua minkään muun maa täyttävän Venezuelaan syntynyttä valtatyhjiötä, joten Yhdysvallat tulee ”käytännössä” johtamaan maata. Presidentti ei vielä paljastanut yksityiskohtia järjestelystä. Trump viittasi 1820-luvulla vaikuttaneen presidentti James Monroen mukaan nimettyyn ”Monroen oppiin”, joka määritteli läntisen pallonpuoliskon Yhdysvaltojen etupiiriksi. Yhdysvaltojen dominanssia läntisellä pallonpuoliskolla ei enää kyseenalaisteta, Trump sanoi.

Tiedotustilaisuudessa Trump kuvaili Yhdysvaltojen iskua Venezuelassa operaatioksi, jota ”ei ole nähty toisen maailmansodan jälkeen”. Trump paljasti joitakin yksityiskohtia Maduron pidätyksestä, kertoen Yhdysvaltojen muun muassa onnistuneen pimentämään pääkaupunki Caracasin. Vaikka Venezuela Trumpin mukaan oli varautunut iskuun, onnistui operaatio eikä yksikään yhdysvaltalainen sotilas kuollut operaatiossa.

Venezuelan öljyembargo pysyy voimassa ja Yhdysvallat on tarvittaessa valmis uusiin sotilastoimiin, Trump sanoi.

Trump julkaisi ennen tiedotustilaisuutta kuvan pidätetystä Madurosta Truth Social-viestipalvelussa. Kuva on otettu Yhdysvaltojen laivaston USS Iwo Jima-maihinnousualuksella.

