Donald Trumpin mukaan Ukraina haluaa siirtyä hyökkäykseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelevat perjantain tapaamisessa Washingtonissa Ukrainan halusta ”hyökätä” sodassa, Trump sanoi keskiviikkona toimittajille kansainvälisten medioiden mukaan.

Zelenskyin ja Trumpin tapaaminen Valkoisessa talossa on johtajien viides henkilökohtainen tapaaminen tammikuussa alkaneen Trumpin toisen kauden aikana.

Kysyttäessä Zelenskyin tulevan vierailun asialistasta Trump sanoi, että he keskustelisivat Ukrainan strategiasta viedä sota takaisin Venäjälle.

– He haluavat hyökätä, Trump kertoi toimittajille Valkoisessa talossa.

– Teen siitä päätöksen, mutta he haluavat hyökätä. Ja meidän on tehtävä päätös.

Trump ei kertonut yksityiskohtia siitä, mitä hyökkäystaktiikat voisivat olla. Hän on aiemmin ottanut esiin mahdollisuuden toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman risteilyohjuksia Tomahawkeja, jotka kykenevät iskemään 1600–2500 kilometrin etäisyydellä oleviin kohteisiin.

Trump sanoi Yhdysvaltojen ”harkitsevan myös muita vaihtoehtoja” Tomahawkien lisäksi. Hän ei tarkentanut, mitä nämä vaihtoehdot ovat.

Yhdysvaltain presidentti kyseenalaisti puheessaan myös Venäjän sotilaallisen vahvuuden. Venäjän presidentille Vladimir Putinille osoitetuissa kommenteissa Trump kehotti Venäjää tekemään rauhansopimuksen ja sanoi, että pitkittynyt konflikti on huono Venäjän imagolle suurvaltana.

– Kaikki mitä haluamme presidentti Putinilta on tämä: lopettakaa ukrainalaisten tappaminen ja venäläisten tappaminen, koska hän tappaa paljon venäläisiä. Jälleen kerran, se ei saa häntä näyttämään hyvältä, Trump sanoi.

– Tämä on sota, joka hänen olisi pitänyt voittaa viikossa, ja nyt hän on menossa neljänteen vuoteensa. Se ei saa tätä suurta niin sanottua sotakoneistoa näyttämään hyvältä. Mutta hän voisi tehdä sopimuksen. Me olemme halukkaita sopimaan. Luulin, että meillä oli sopimus.

Trump viittasi elokuussa Alaskassa pidettyyn huippukokoukseensa Putinin kanssa, jonka hän väitti tuolloin merkinneen merkittävää läpimurtoa rauhanprosessissa, vaikka tulitaukosopimusta ei saavutettu. Tapaamisen jälkeen rauhanneuvottelut kariutuivat, suurelta osin Kremlin kieltäytymisen vuoksi tavata Zelenskyi.

Kreml on väittänyt, että Tomahawkien toimittaminen Ukrainaan merkitsisi täysimittaisen sodan dramaattista eskaloitumista. Venäjä itse käyttää säännöllisesti pitkän kantaman ohjuksia iskiessään Ukrainan kaupunkeihin ja kriittiseen infrastruktuuriin.

– Venäjä pelkää amerikkalaisten toimittavan meille Tomahawkeja, mikä viestii siitä, että tämäntyyppinen painostus voisi olla tehokasta rauhan saavuttamisessa, Zelenskyi sanoi puheessaan viikonloppuna.