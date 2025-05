Donald Trump teki kaikessa hiljaisuudessa Venäjä-käännöksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa käännöksen Venäjä-linjassaan, Financial Timesin jututtamat asiantuntijat arvioivat.

Trumpin hallinnon linjaa Ukrainan sodan neuvotteluihin katsottiin alkuun etenkin Euroopassa varsin pessimistisesti. Yhdysvallat vaikutti painostavan Ukrainaa ja liehittelevän Kremliä. Tilannetta kiristivät amerikkalaisten kovat lausunnot Euroopan turvallisuudesta ja riidaksi mennyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailu Valkoisessa talossa.

Sittemmin asenne Venäjään ja hallinnon äänensävyt julkisuudessa ovat muuttuneet. Varapresidentti J.D. Vance yllätti viime viikolla toteamalla Washingtonissa pidetyssä ulkopolitiikan tilaisuudessa, että Moskova ”vaatii liikaa” Ukrainan neuvotteluissa. FT:n mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on vallalla kasvava tunne siitä, että este rauhalle onkin Ukrainan sijasta Vladimir Putinin Venäjä.

Asiaa on auttanut Volodymyr Zelenskyin myötäsukainen suhtautuminen amerikkalaisiin. Ukraina teki Trumpin hamuaman mineraalisopimuksen Yhdysvaltain kanssa ja Zelenskyi on suostunut jatkuvasti amerikkalaisten esittämiin tulitaukoehdotuksiin. Moskova on taas kieltäytynyt niistä jyrkästi.

– Amerikkalaisilla oli yksinkertainen ajatus – hurmataan Venäjä, painostetaan Zelenskyitä ja saamme diilin, Saksan entinen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Wolfgang Ischinger summaa FT:lle.

– Sitten paljastui, ettei Venäjän hurmaaminen riitäkään, hän jatkaa.

Kiovan ja Moskovan on määrä neuvotella Turkissa torstaina Volodymyr Zelenskyin aloitteesta. Vladimir Putin ei mediatietojen mukaan ole tulossa paikalle. Valkoinen talo on ilmoittanut ulkoministeri Marco Rubion ja erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Keith Kellogin tulevan paikalle.

Yhdysvaltain entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul kuvailee turhautumisen Putiniin kuuluvan Trumpin puheissa.

– Hän saattaa alkaa muodostaa sellaista käsitystä, että hän on antanut liikaa eikä ole saanut juuri mitään vastineeksi.

Yhdysvaltain lähettiläänä Ukrainassa aiemmin työskennellyt Bill Taylor kuvailee Donald Trumpin tulleen nyt siihen tulokseen, ettei Vladimir Putin olekaan Yhdysvaltain ystävä.

– On tunnustettu, ettei häneen voida luottaa… että hän ei neuvottele vakavasti.

Tilanne ei silti välttämättä muutu Ukrainan eduksi. Jotkut asiantuntijat ovat arvioineet Kremlin luottavan siihen, että Trump menettää lopulta kärsivällisyytensä koko rauhanprosessiin. Tästä on ollut jo merkkejä.

Moskovan ajattelua hyvin tuntevan Michael McFaulin mukaan Putin uskookin ajan olevan puolellaan.

– Hän luottaa siihen, että Trumpin mielenkiinto loppuu, amerikkalaiset lopettavat sotilaallisen tuen ja että tämä heikentää Ukrainan asevoimia.

FT:n jututtama Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvoston entinen vanhempi Venäjä-asioiden johtaja ja nykyinen Council on Foreign Relations -ajatushautomon tutkija Thomas Graham huomauttaa kuitenkin, ettei Trump voi saavuttaa tavoittelemaansa ”Venäjä-suhteiden nollausta” ilman jonkinlaista ratkaisua Ukrainassa.

– Pelissä on liian paljon. Hän voi toki yhä jättää Ukrainan – mutta jos hän tekee niin, näyttää se aivan liikaa tappiolta.