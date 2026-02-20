Donald Trump suuttui: USA ei saa käyttää brittitukikohtia Iran-iskussa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan vetäneen tukensa Britannian pääministerin Chagossaarten sopimukselta, koska Britannia estää Yhdysvaltoja käyttämästä kuninkaallisten ilmavoimien RAF:n tukikohtia mahdollisissa iskuissa Iraniin, kertoo Telegraph.

Presidentti Trump arvosteli keskiviikkona Britannian pääministeri Keir Starmeria ja sopimusta, jolla Britannialle kuuluvat Chagossaaret on tarkoitus luovuttaa Mauritiukselle. Trump kutsui siirtoa ”suureksi virheeksi” Diego Garcian saarella sijaitsevaan Britannian ja Yhdysvaltojen yhteiseen sotilastukikohtaan liittyvien huolenaiheiden vuoksi.

Yhdysvallat on viime viikkoina kuljettanut runsaasti sotakalustoa Iranin lähialueille, ja sotilasoperaation on arvioitu voivan alkaatänä viikonloppuna. Valkoisen talon sisäpiirilähteiden mukaan Trump ei ole tehnyt vielä päätöstä, iskeekö Yhdysvallat Iraniin vai ei. Lähi-itään on lähetetty viime päivinä pitkän kantaman pommitus- ja tankkauskoneita.

Yhdysvaltojen mahdollisissa iskuissa Iraniin käytettäisiin todennäköisesti Chagosaarilla sijaitsevaa Diego Garcian sotilastukikohtaa sekä eurooppalaisia ​​lentotukikohtia liittolaismaissa.

Yhdysvallat ei tarvitse suostumusta Diego Garcian käyttöön, mutta sen on pyydettävä lupa Britannian hallitukselta ennen RAF:n tukikohtien käyttöä.

Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet ovat kasvaneet. Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta ja sen rajoittamisesta. Kuluvalla viikolla on tapahtunut väitetysti edistystä joissain teknisissä asioissa, mutta osapuolten näkemysten on sanottu olevan yhä varsin kaukana toisistaan.

Britannia ei ole vielä antanut suostumustaan tukikohtiensa käyttöön. Maan hallituksen asianajajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että iskuihin osallistuminen voisi rikkoa kansainvälistä oikeutta.