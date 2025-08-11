Verkkouutiset

Donald Trump kertoi suunnitelmistaan maanantaina. Vieressä puolustusministeri Pete Hegseth. FP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Donald Trump lähettää 800 kansalliskaartin sotilasta Washingtoniin

Pääkaupungin poliisi otetaan liittovaltion hallintaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähettää 800 kansalliskaartin sotilasta Washington DC:hen torjumaan pääkaupungin rikollisuutta. Hän ilmoitti asiasta maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Tilaisuudesta kertoi muun muassa CNN.

– Joukot saavat tehdä työnsä kunnolla, Trump sanoi.

Lisäksi hän ilmoitti, että pääkaupungin poliisilaitos otetaan liittovaltion hallintaan.

Puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan kansalliskaartin joukot saapuvat vielä tällä viikolla.

Trumpin päätös on saanut osakseen voimakasta arvostelua. Washington DC:n kaupunginvaltuuston jäsen Charles Allen on pitänyt presidentin päätöstä tarpeettomana. Hän perustelee näkemystään sillä, että rikollisuus kaupungissa on tilastojen perusteella laskenut. Hän myös pelkää kansalliskaartin läsnäolon olevan vaaraksi kaupunkilaisten turvallisuudelle.

Tilaisuudessa Trump kommentoi myös tulevaa tapaamista Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa.

– Odotan tapaamista Putinin kanssa. Uskon sen [tapaamisen] menevän hyvin, mutta se voi mennä myös huonosti.

Hän myös totesi, että Ukrainan ja Venäjän johtajien tapaaminen voisi olla tarpeellinen. Tällä Trump viittasi arvosteluihin, joissa on ihmetelty, miksi USA ja Venäjä keskustelevat Ukrainan asioista ilman maan edustajan läsnäoloa.

Trump myös sanoi, että haluaa seuraavaan tapaamiseen sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin että Putinin. Hän myös painotti, että rauhansopimuksen tekeminen ei ole Trumpin vaan sodan osapuolten vastuulla.

