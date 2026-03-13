Donald Trump harkitsee puuttumista öljyfutuureihin – pörssijohtaja varoittaa romahduksesta

Chicagossa toimivan johdannaispörssi CME Groupin johtaja varoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa, että se ottaa ”raamatullisen katastrofin” riskin, jos hallinto yrittää laskea öljyn hintaa puuttumalla johdannaismarkkinoihin Iranin kanssa käytävän sodan aikana, uutisoi Financial Times.
CME Group ylläpitää johdannaispörssiä, jossa Yhdysvaltain öljyfutuureilla käydään kauppaa. Futuuri on rahoitusinstrumentti, jossa osapuolet sopivat ostavansa tai myyvänsä jonkin kohde-etuuden, esimerkiksi öljybarrelin, tulevaisuudessa ennalta sovittuun hintaan.
Yhtiön toimitusjohtaja Terry Duffy sanoi tällä viikolla, että markkinoiden luottamus heikkenisi, jos Yhdysvaltain hallitus astuisi futuurimarkkinoille hillitäkseen raakaöljyn hinnan nousua.
– Markkinat eivät pidä siitä, kun hallitukset puuttuvat hinnoitteluun, Duffy sanoi Floridassa pidetyssä konferenssissa.
– Tällainen liike voisi johtaa raamatulliseen katastrofiin, jos sijoittajat menettäisivät luottamuksensa markkinoiden kykyyn määrittää keskeisten hyödykkeiden hinnat, hän lisäsi.
Duffyn kommentit seurasivat uutistoimisto Reutersin raporttia, jonka mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriö harkitsee toimia öljyn hinnan laskemiseksi. Toimiin voisi lukeutua mahdollinen puuttuminen futuurimarkkinoihin.
Trumpin hallinto ilmoitti keskiviikkona vapauttavansa miljoonia tynnyreitä öljyä strategisesta varastostaan yrittääkseen hillitä Iranin sodan seurauksena rajusti noussutta raakaöljyn hintaa.
Analyytikot ovat arvioineet, että hallinto voisi käyttää myös muita keinoja suojatakseen yhdysvaltalaisia kuluttajia. Näihin voisivat lukeutua se, että liittovaltio keskeyttää väliaikaisesti polttoaineveron keräämisen, lieventää polttoaineen ympäristösääntelyä tai kieltää tilapäisesti Yhdysvaltojen öljyviennin.
Öljyn hinnan voimakkaat heilahtelut viime päivinä ovat herättäneet energia-alan kauppiaissa spekulaatioita siitä, että valtiovarainministeriö olisi jo saattanut puuttua futuurimarkkinoihin. Maanantaina Brent-raakaöljyn hinta nousi hetkellisesti lähes 120 dollariin tynnyriltä ennen kuin kääntyi laskuun ja putosi takaisin alle 100 dollarin. Perjantaina Brent-öljyn hinta oli noin 102 dollarissa.
Valtiovarainministeri Scott Bessentin lähellä oleva sisäpiirilähde totesi FT:lle, ettei ministeriö ole puuttunut öljymarkkinoihin. Myös Yhdysvaltain energiaministeriön tiedottaja vakuutti, ettei energiaministeriö ole osallistunut öljyjohdannaisten kaupankäyntiin tai neuvonut muita hallinnon osia tällaisessa toiminnassa.