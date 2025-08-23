Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valkoinen talo ja presidentti Donald Trump kuvattuna elokuussa 2025. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump: ”En ole tyytyväinen” – Venäjä iski USA:n tehtaaseen Ukrainassa

Presidentti sanoo tehneensä selväksi Vladimir Putinille, ettei hyväksy tapahtunutta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän ohjus osui yhdysvaltalaiseen teollisuuslaitokseen Länsi-Ukrainassa 21. elokuuta. Tehdas kuuluu yhdysvaltalaiselle Flex Ltd. -yhtiölle, eikä sillä ole yhteyttä sotilastuotantoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo olevansa tilanteeseen tyytymätön, kertoo The Kyiv Independent.

Trumpin mukaan hän on tehnyt selväksi Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että ei hyväksy tapahtunutta.

– Sanoin hänelle, etten ole tyytyväinen siihen. En ole tyytyväinen mihinkään, mikä liittyy tähän sotaan, Trump toteaa.

Trump esitteli medialle valokuvan, joka oli otettu Alaskan huippukokouksen yhteydessä, ja korosti Putinin osoittaneen hänelle ja Yhdysvalloille kunnioitusta. Hänen mukaansa Putin ei kuitenkaan ole ollut yhtä kunnioittava ”muita kohtaan”.

Presidentin mukaan rauhanneuvotteluille on nyt asetettu kahden viikon aikaraja, jonka kuluessa tilanteen on edettävä.

– Seuraavien kahden viikon aikana saamme selville, mihin suuntaan tämä menee. Minun on oltava tyytyväinen, Trump sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan isku yhdysvaltalaisia investointeja vastaan viestii selvästi Venäjän asenteesta. Myös Ukrainan amerikkalaisen kauppakamarin puheenjohtaja Andy Hunder on todennut, että iskun ajoitus osoittaa amerikkalaisten yritysten olevan kohteena.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)