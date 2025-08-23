Donald Trump: ”En ole tyytyväinen” – Venäjä iski USA:n tehtaaseen Ukrainassa

Venäjän ohjus osui yhdysvaltalaiseen teollisuuslaitokseen Länsi-Ukrainassa 21. elokuuta. Tehdas kuuluu yhdysvaltalaiselle Flex Ltd. -yhtiölle, eikä sillä ole yhteyttä sotilastuotantoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo olevansa tilanteeseen tyytymätön, kertoo The Kyiv Independent.

Trumpin mukaan hän on tehnyt selväksi Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että ei hyväksy tapahtunutta.

– Sanoin hänelle, etten ole tyytyväinen siihen. En ole tyytyväinen mihinkään, mikä liittyy tähän sotaan, Trump toteaa.

Trump esitteli medialle valokuvan, joka oli otettu Alaskan huippukokouksen yhteydessä, ja korosti Putinin osoittaneen hänelle ja Yhdysvalloille kunnioitusta. Hänen mukaansa Putin ei kuitenkaan ole ollut yhtä kunnioittava ”muita kohtaan”.

Presidentin mukaan rauhanneuvotteluille on nyt asetettu kahden viikon aikaraja, jonka kuluessa tilanteen on edettävä.

– Seuraavien kahden viikon aikana saamme selville, mihin suuntaan tämä menee. Minun on oltava tyytyväinen, Trump sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan isku yhdysvaltalaisia investointeja vastaan viestii selvästi Venäjän asenteesta. Myös Ukrainan amerikkalaisen kauppakamarin puheenjohtaja Andy Hunder on todennut, että iskun ajoitus osoittaa amerikkalaisten yritysten olevan kohteena.