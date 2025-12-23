Donald Trump aikoo luoda taistelualuksista ”kultaisen laivaston”

Donald Trump esitteli myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa Floridassa Yhdysvaltojen merivoimien uuden hankkeen, joka Trumpille ominaisesti kantaa Trumpin omaa nimeä. Merivoimat on saamassa uusia taistelualuksia. Niiden luokan nimeksi tulee Trump-luokka. Uudet Trump-luokan alukset tulevat muodostamaan osan uudesta Kultaisesta laivastosta, jonka presidentti on tilannut merivoimille, jotta Yhdysvallat olisi paremmin varustautunut Kiinaa ja muita vihollisia vastaan.

Esittelytilaisuudessa Trump kertoi, että aikoo osallistua suunnitteluvaiheeseen aktiivisesti. Hän jatkoi, että aluksista tulee ”kauniita, koska olen hyvin esteettinen ihminen”.

Trumpin mukaan tavoitteena on nyt rakentaa ainakin kaksi tällaista alusta, joista ensimmäisen nimeksi tulee USS Defiant, mutta laivaston koko voisi kasvaa jopa 20 alukseen. Nämä 30 000–40 000 tonnin uppouman alukset ovat keskeinen osa suurempaa Kultaista laivastoa.

Teknologiasivusto The War Zone (TWZ) kertoo, että uusien aluksien aseistukseksi on suunniteltu ainakin sähkömagneettisia raidetykkejä, hypersoonisia aseita ja laserohjautuvia torjuntaohjuksia. Laivastoministeri John Phelan täydensi tiedotustilaisuudessa, että alusten ohjukset voidaan varustaa ydinkärjillä.

Yhdysvaltain merivoimat poisti käytöstä viimeiset taistelualuksensa, toisen maailmansodan aikaiset Iowa-luokan USS Missourin ja USS Wisconsinin, vuosien 1990 ja 1992 välillä. Siihen mennessä ne oli kulutettu käytännössä aivan loppuun. Myös Trump puhui niistä esittelytilaisuudessa.

– Theodore Rooseveltista, Suuresta Valkoisesta laivastosta legendaariseen USS Missouriin, jonka massiiviset tykit auttoivat voittamaan toisen maailmansodan, Amerikan taistelulaivat ovat aina olleet erehtymättömiä kansallisen voiman symboleja, Trump sanoi.

– Trump-luokan alukset tulevat olemaan Amerikan laivaston lippulaivoja, eikä mitään niiden kaltaista ole koskaan rakennettu.

Merivoimien näkemyksen mukaan aluksille on todellinen tarve. Kultaiselle laivastolle jo perustetulla merivoimien verkkosivulla kerrotaan alustyypin perustietoja: pituus 840–880 jalkaa eli 256–268 metriä, syväys 7–9 metriä, nopeus yli 30 solmua eli 55 kilometriä tunnissa. Miehistöä 650–850.

Laivastoministeri Phelan vertasi uusien taistelualuksien merkitystä Yhdysvaltojen kuuluisiin lentotukialuksiin.

– Kun syntyy konflikti, presidentti ei jatkossa kysy yhtä kysymystä, vaan kaksi: missä ovat lentotukialuksemme ja missä ovat taistelualuksemme, Phelan sanoi esittelytilaisuudessa.

Suunnitelma on hurja, havainnekuvat alussuunnitelmista henkivät, että ”Amerikassa kaikki on suurempaa”. Sosiaalisessa mediassa kiertää jo tekoälyllä tehtyjä videoita Kultaisesta laivastosta, jossa alukset on tehty Trumpin lempiväristä kullasta.

Samalla keskustelua värittää se, että Yhdysvallat on jo useita viikkoja vaikuttanut valmistelevan hyökkäystä Venezuelaan. Siihen tarvitaan laivastoa. Trump toimii tässä kuitenkin johdonmukaisemmin, sillä hän esitti ajatuksen taistelualusten palauttamisesta jo kymmenen vuotta sitten osana ensimmäiseen kauteen johtanutta presidentinvaalikampanjaansa. Tuolloin Trump piti yhden kampanjatilaisuuksistaan Kalifornian San Pedrossa käytöstä poistetun USS Iowan kannella, tykit taustallaan.

Tuolloin liikennemedia Jalopnik puntaroi, voisiko taistelualukset palauttaa käyttöön. Se päätyi lopputulokseen, että vastaus olisi teoriassa vahva ehkä.

Toiselle presidenttikaudelle yltänyt Trump otti askeleen pidemmälle ja tilasi uudet.