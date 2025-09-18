Suomalaisen operaattorin asiakkaat datankäytön maailmanhuipulla

Suomalaisten mobiilidatankäyttö on edelleen kasvussa. Tutkimusyhtiö Tefficientin mukaan DNA:n asiakkaat olivat tämän vuoden alkupuoliskolla koko Euroopan ahkerimpia mobiilidatan käyttäjiä ja sijoittuivat globaalisti kolmanneksi.
Keskimääräinen kulutus oli 58,9 gigatavua kuukaudessa.
DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari arvioi kehityksen taustalla olevan yhtiön pitkäjänteinen panostus verkon kattavuuteen ja nopeusperusteisiin liittymiin.
– Suomalaiset ovat tunnetusti datan suurkuluttajia, ja DNA:n verkko on rakennettu vastaamaan tähän kysyntään, Laari kehuu tiedotteessa.
Vuotta aiemmin vastaava kuukausittainen kulutus oli 55,4 gigatavua. Kolmen vuoden ajalta kasvu on peräti 35 prosenttia. Laari näkee, että erityisesti vuoden 2024 loppuun saatu valtakunnallinen 5G-päivitys on vastannut käyttäjien kasvaviin tarpeisiin.
Datankäyttö lisääntyy paitsi viihteen, myös työnteon digitalisoitumisen myötä. Laari huomauttaa, että yhä useampi hoitaa työasioita mobiililaitteilla.
DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuliiketoiminnan johtaja Mari Eklund kertoo yritysliittymien datankäytön kasvaneen yli 20 prosenttia vuodessa. Hänen mukaansa mobiilidata on turvallisempi vaihtoehto kuin avoimet wifi-verkot, etenkin hybridi- ja matkatyössä.
Samaan aikaan yhä useampi pohtii datankulutuksen ympäristövaikutuksia. Laari muistuttaa, että kaikki data kuluttaa energiaa, mutta DNA käyttää itse kokonaan tuulivoimalla tuotettua sähköä.
Hän painottaa, ettei datankäyttö ole itseisarvo, vaan sen tulisi edistää hyvinvointia ja kestävyyttä.
– Oleellista on, että käytämme dataa tavalla, joka tukee sekä ympäristön että ihmisten hyvinvointia, Laari sanoo.