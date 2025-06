Dmitry Medvedev ehdottaa taas ydinaseiden käyttämistä

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitry Medvedev ehdottaa Telegram-kanavallaan ydinaseiden käyttöä Ukrainassa.

Ehdotus liittyy Venäjän presidentti Vladimir Putinin kommenttiin Pietarin kansainvälisellä talousfoorumilla, jossa Putin varoitti, että Ukraina voisi iskeä Venäjälle radioaktiivisella likaisella pommilla.

Ukraina on allekirjoittanut ydinaseet kieltävän ydinsulkusopimuksen, eikä maalla tiettävästi ole likaisia pommeja.

Medvedevin mukaan mikäli likaista pommia käytettäisiin, olisi se suuri provokaatio, johon Venäjän pitäisi vastata suhteellisesti.

– Mutta miten? Puhtaalla pommilla, taktisilla ydinaseilla. Meillä on niitä riittävästi, Medvedev linjasi.

– Tämä olisi sama vastavuoroinen reaktio, josta valtionpäämiehemme puhui.

Medvedev sanoo, ettei hän halua kommentoida ydinaseen käytön mahdollisia vaikutuksia ihmishengille tai ympäristölle.

– Mutta paskiaismielikuvituksella varustetuilla sairailla perversseillä Kiovassa pitäisi olla hyvä käsitys siitä. Kävelkööt Tšernobylin sulkualueella, Medvedev jyrisi.

Ex-presidentti kommentoi lyhyesti myös Israelin ja Iranin välistä konfliktia. Hänen mukaansa viimeaikaiset tapahtumat eivät uhkaa Venäjää niin kauan, kun konflikti ei eskaloidu globaaliksi. Sodalla ei myöskään ole Medvedevin mukaan vaikutusta Ukrainan tilanteeseen.

– Useimmat amerikkalaiset eivät edes tiedä, missä kuoleva Ukraina on, ja [Donald] Trumpin tiimi, joka ei ole innokas käyttämään varoja konfliktiin, jota he eivät tunne, on nyt hyvin varuillaan, Medvedev pohti.

Medvedev tunnetaan kommentaattorina värikkäistä sanankäänteistään. Hän on esittänyt ydinaseiden käyttöä lukuisia kertoja aikaisemminkin, muun muassa vastauksena siihen, jos Nato-maiden valmistamilla ohjuksilla iskettäisiin Venäjälle tai mikäli Venäjä häviäisi sodan.