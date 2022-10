Dmitri Medvedev: Emme sinänsä taistele Ukrainaa vastaan

Venäjän entisen presidentin, nykyisen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin mukaan Venäjä ”ei sinänsä taistele Ukrainaa vastaan”.

– Yhdysvaltojen edustaman niin sanotun globaalin lännen tavoitteet ovat äärimmäisen selvät – Venäjän tuhoaminen samaan aikaan, kun heikennetään muita maita. Ukraina on vain tekninen työkalu, ja sen kansalaiset ovat kulutustavaroita lännen valitsemalla sotatoimialueella, Medvedev totesi valtapuole Yhtenäisen Venäjän yleisneuvoston kokouksessa torstaina Venäjän medioiden mukaan.

Kreml on päivittänyt Ukrainaan liittyvää propagandaansa varsinkin ilmoitetun liikekannallepanon jälkeen. Moskovan mukaan Venäjä onkin enenevissä määrin sodassa Naton ja lännen eikä Ukrainan nykyhallinnon kanssa. Tarinalla on pyritty perustelemaan kehnoa sotamenestystä ja epäsuosittua liikekannallepanoa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi keskiviikkona televisioidussa videopuhelussa ”kunnioittavansa valtavasti Ukrainan kansaa ja kulttuuria nykyisistä tragedioista huolimatta”.

Putin allekirjoitti viime viikolla sopimukset neljän Ukrainan alueen (Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson) liittämisestä Venäjään. Venäjä järjesti ennen tätä alueilla tekaistut ”kansanäänestykset” niiden liittämisestä Venäjään.

Kansainvälinen yhteisö ei tunnusta Venäjän liitoksia vaan katsoo alueiden yhä kuuluvan Ukrainalle. Venäjä ei edes kokonaisuudessaan hallitse alueita.

Dmitri Medvedev totesi Kremlin totuttua ja perätöntä propagandaa tihkuvassa lausunnossaan torstaina, että Venäjä jatkaa edelleen ”Ukrainan uusnatsien” miehittämien alueiden vapauttamista.

– Huolimatta siitä, mitä vihollisemme ja heidän sätkynukkensa Kiovassa yrittävät tehdä, he ovat nyt uusia Venäjän federaation kansalaisia.

Todellisuudessa Venäjän joukot eivät ole vallanneet uusia alueita aikoihin. Ukrainan joukot ovat puolestaan edenneet viime päivinä nopeaan tahtiin maan itä- ja eteläosissa. Tätä ennen Venäjän rivit lyötiin rikki Harkovassa.

Miehitettyjä alueita puolustaneiden venäläisjoukkojen kerrotaan kärsineen viime päivinä merkittäviä mies- ja kalustotappioita sekä vetäytyneen osin sekasortoisesti saarrostusten välttämiseksi.

