Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 5600 euroon

Vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 3,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 5597 euroa kuukaudessa lokakuussa 2023. Keskiarvopalkka oli 6051 euroa. Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan viime vuoden aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien vastaavat palkkaluvut olivat 3920 ja 3979 euroa.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 77 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut.

– Näyttää siltä, että palkat nousevat pääasiassa vain sen verran kuin mitä työehtosopimuksissa on sovittu. Työnantajien vapaaehtoisesti maksamat meriittikorotukset kohdistuvat melko suppeaan joukkoon. Tämä kertoo, mitä hyötyä ammattiliitosta on. Jos järjestäytyminen ei kiinnosta jatkossa, on palkansaajien syytä varautua siihen, että koko sopimusmekanismi poistuu ja palkankorotuksen saavat entistä harvemmat, Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki sanoo tiedotteessa.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen eli niin sanotun meriittikorotuksen oli saanut 22 prosenttia vastaajista.

Palkankorotuksen saaneista 11 prosenttia kertoi korotuksen syyksi uuden tehtävän samalla työnantajalla, ja 9 prosenttia oli saanut palkankorotuksen vaihdettuaan työpaikkaa. Edellisvuotta harvempi kertoi palkankorotuksen syyksi tehtävän tai työpaikan vaihdon.

Vuonna 2023 monilla aloilla maksettiin noin 3,5 prosentin suuruiset palkankorotukset, joista osa oli yleiskorotusta ja osa työnantajan jakamaa erää. Lisäksi maksettiin kertakorvaus, joka ei kuitenkaan näy lokakuun palkoissa. Palkankorotuksista on kuitenkin saatettu sopia paikallisesti myös toisin.

Työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu tehtiin loka–marraskuussa 2023, ja kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia tuli noin 9 500. Vastaajista miehiä oli 74 ja naisia 26 prosenttia. Mediaani-ikä oli 43 vuotta.