Dieselin litrahinta vaarassa nousta kymmenillä senteillä

Autoliiton mukaan jakeluvelvoitteen nostamista ei pidä tehdä liian nopeasti ennen kuin biokomponenttien saatavuus on riittävällä tasolla.

Suomi on asettanut itselleen päästövähennystavoitteet, joiden saavuttamisessa liikenteen energiatehokkuuden parantamisella on iso rooli. Yhtenä tapana vähentää autoilun päästöjä hallitus on päättänyt kiristää nestemäisten polttoaineiden jakeluvelvoitetta tulevina vuosina.

Kiristys on vaarassa nostaa polttoaineiden, erityisesti dieselin, kuluttajahintoja kymmenillä senteillä.

– Kaikki saatavilla olevat biopolttoaineet menevät joka tapauksessa kaupaksi ja kiristyvä jakeluvelvoite nostaa hintoja entisestään. Nyt on tärkeintä huolehtia polttoaineiden kohtuullisesta hintatasosta ja varmistaa kotitalouksien ja yritysten toimeentulon edellytykset, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa tiedotteessa.

Autoliiton mielestä dieselveronakin tunnettu käyttövoimavero on aikansa elänyt, sillä biokomponenttien jakeluvelvoite nostaa dieselpolttoaineen hintaa bensiiniä rajummin. Sähköautojen kohdalla käyttövoimavero antaa puolestaan väärän signaalin nollapäästöisen auton hankintaa harkitseville.

– Dieselistä maksetaan bensiiniä alempaa polttoaineveroa, mikä on perusteena sille, että dieselautoista maksetaan vuotuista käyttövoimaveroa. Jakeluvelvoitteen aiheuttamat hinnankorotukset painottuvat kuitenkin dieselpolttoaineeseen eli dieselautoilijat osallistuvat päästötalkoisiin isolla rahalla. Ajoneuvoveron käyttövoimavero onkin dieselin kohdalla aikansa elänyt ja siitä tulisi luopua, Nieminen sanoo.

Käyttövoimaveroa maksetaan kaikista autoista, jotka käyttävät muuta kuin bensiiniä polttoaineenaan, myös muun muassa kaasu- ja sähköautoista.

– Se, että sähköautoista maksetaan käyttövoimaveroa, on väärä signaali päästötavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sama koskee kaasuautoja, joihin tankataan nykyisin käytännössä vain biokaasua, Nieminen painottaa.