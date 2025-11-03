”Diagnoosien sekamelskan tulisi herättää kaikki”

Soten diagnoosiperusteinen rahoitus on huono vitsi, sanoo kirurgitaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen (kok.) Facebookissa.

– Diagnoosisekamelskan tulisi herättää kaikki päättävät tahot. Pitkäaikaiset lonkkamurtumat (konseptina muuten täydellisen vieras ainakin kirurgille), hengityshalvausdiagnoosit ja vaikkapa verenpainetautia sairastavien määrät kertovat siitä, kuinka vinossa jakojärjestelmä on, Väyrynen kirjoittaa.

Hän ihmettelee, että ilmoitettujen diagnoosien mukaan esimerkiksi verenpainetta sairastavien määrissä on jopa nelinkertaisia eroja alueiden välillä.

– Eihän se voi peilata todellista tilannetta vaan ilmoitusfrekvenssiä. Rahoitusjärjestelmä palkitsee sairastamisesta, tai vielä pahempaa, diagnoosien kirjaamisesta. Nollasummapelissä vieläpä muut kärsivät yhden hyötyessä, Väyrynen toteaa.

Rahoitusjärjestelmä hänen mukaansa ontuu suurelta osin ”kelvottomista it-ratkaisuista”.

– On älyllisesti laiskaa mennä ammattilaisten selän taakse ja kannustaa parempaan kirjaamiseen. Ei ammattilaisten vastuulla ole kantaa rahoitusjärjestelmän toimintaa harteillaan. Ongelma ei edes niinkään ole kirjaamiskäytänteissä, vaan eroissa tietojärjestelmissä. Toisiin on oletuksena syötetty todellisuudelle täysin vieraita ajatuskulkuja, jotka vaikuttavat radikaalisti sitten rahoituksen jakautumiseen, Väyrynen kertoo.

– Lääkäreiden vastuulla ei ole korjata toisen ammattiryhmän tuottamaa sutta. Heillä on täysi työ kyetä tuottamaan kansalaisille terveydenhoidon palveluita riippumatta siitä, kuinka paljon it-armeija ja THL heidän tietänsä pyrkivät hiekoittamaan, hän jatkaa.

Väyrysen mukaan järjestelmä kohtelee alueita eriarvoistaen.

– Nyt on aika korjata kriittiset puutteet tai ainakin odotellessa keksiä siltaratkaisu, jotta osasta alueista ei tule (osin) viattomia sijaiskärsijöitä. Ei ole kenenkään etu antaa hyvinvointialueiden romahtaa rahoitusjärjestelmän vikojen vuoksi.