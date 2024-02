Demarinuorten pääsihteeri: Alex on valintani

SDP:n nuorisojärjestön pääsihteeri Sara Salonen ilmoittaa tukevansa Alexander Stubbia presidentinvaaleissa.

Salonen kertoo pohtineensa asiaa tarkkaan.

– Mä oon kipuillut mun äänestyspäätöksen kanssa jotenkin kohtuuttoman paljon siihen nähden, miten hyvät ehdokkaat meillä on. Ongelma on liittynyt täysin ehdokkaiden puoluetaustaan. Kun se riisutaan ja katsotaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, on Alex mun valinta, Sara Salonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Sara Salonen toimi aiemmin Eurooppanuorten pääsihteerinä. Hän kertoo nimenneensä Naton pääsihteeriyden unelma-ammatikseen jo kauan ennen Ukrainan sotaa.

– Arvojohtajuudessakin tärkeintä näissä vaaleissa on ulko- ja turvallisuuspoliittiset arvot ja niissä me ollaan Alexin kanssa selkeä match.

– Ei ole helppoa demarille äänestää kokoomuslaista ehdokasta. Se on itseasiassa liki mahdotonta. Me valitaan kuitenkin presidenttiä, jonka valtaoikeudet on melko rajalliset ja joka arvojohtajanakin ottaa kantaa päivän politiikkaan melko maltillisesti. I can live with that, Salonen toteaa.

Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys jatkuu kotimaassa tiistaihin asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 11. helmikuuta.

Mä oon kipuillut mun äänestyspäätöksen kanssa jotenkin kohtuuttoman paljon siihen nähden, miten hyvät ehdokkaat meillä on. Ongelma on liittynyt täysin ehdokkaiden puoluetaustaan. Kun se riisutaan ja katsotaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, on Alex mun valinta. 1/3 pic.twitter.com/XF8vF1r1E2 — Sara Salonen (@salonen_sara) February 5, 2024

Ei ole helppoa Demarille äänestää kokoomuslaista ehdokasta. Se on itseasiassa liki mahdotonta. Me valitaan kuitenkin presidenttiä, jonka valtaoikeudet on melko rajalliset ja joka arvojohtajanakin ottaa kantaa päivän politiikkaan melko maltillisesti. I can live with that. 3/3 — Sara Salonen (@salonen_sara) February 5, 2024