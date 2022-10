Demariedustaja HS:lle kokoomuksen leikkauslistasta: Typerää politiikkaa

SDP:n kolmas varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ei ole valmis hyväksymään kokoomuksen esittämää leikkauslistaa ensi vaalikaudelle. Hänen mukaansa tämä on myös puolueen kanta laajemmin.

Kokoomus on esittänyt leikkauksia noin miljardin euron vuositahdilla seuraavan kahden vaalikauden ajan. Tämä tarkoittaisi kahdeksan miljardian leikkauksia yhdistettynä kahden miljardin veronalennuksiin. SDP ei tällaista politiikkaa Mäkysen mukaan hyväksy.

– Ei me lähdetä mukaan typerään politiikkaan, Mäkynen kommentoi Helsingin Sanomille.

SDP:n toinen varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppaministeri Ville Skinnari ei kuitenkaan tyrmää leikkauksia lähtökohtaisesti. Hänen mukaansa säästöjä olisi saatavissa vähentämällä kaikkien ministeriöiden menoja.

– Eihän Euroopassa nyt missään ajoiteta jättileikkauksia tähän maailmantilanteeseen. Vaatii malttia tarkastella sitä, mitkä sopeutus- ja säästökohteet ovat. Kyllä niitä on varmasti kaikilla sektoreilla, Skinnari sanoo.

Matias Mäkysen mielestä Suomessa puhutaan ylipäätään liikaa leikkauksista. Tulevan kauden osalta leikkauksista keskusteleminen on hänen mielestään haastavaa koska ”sopeuttamisessa keskeistä on ajoitus.”

– Suuruusluokkaan ei tässä vaiheessa voi ottaa kantaa. Kaikista eniten vaikuttaa se, miten syvä taantuma on vai onko. Valtio­varainministeriön arvio on, että jos saadaan kahden prosentin kasvutaso, julkinen talous on turvattu, Mäkynen painottaa.