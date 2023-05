CIA käynnisti nettikampanjan venäläisten vakoojien värväämiseksi

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on käynnistänyt uuden hankkeen hyödyntääkseen maan tiedusteluviranomaisten mahdollisuuden vakuuttaa Ukrainan sodasta ja Venäjän elämästä tyytymättömät venäläiset jakamaan salaisuutensa julkaisemalla elokuvallisen rekrytointivideon, kertoo CNN.

Hanke sisältää uuden CIA-kanavan Telegramissa, sosiaalisen median verkostossa, joka on erittäin suosittu Venäjällä. CIA julkaisi videon Telegramissa, joka päättyy ohjeisiin, miten CIA:han saa nimettömästi ja turvallisesti yhteyttä. Video julkaistaan myös muille sosiaalisen median alustoille, kuten YouTube, Twitter, Instagram ja Facebook.

Hankkeeseen osallistuvat CIA:n virkamiehet sanoivat CNN:lle, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut historiallisen avauksen ”venäläisille toimittamaan Yhdysvaltojen tarvitsemaa tietoa”.

Eräs virkamies sanoi, että he toivovat pääsevänsä perille venäläisistä, jotka työskentelevät arkaluonteisilla aloilla ja saavat arvokasta tietoa.

– Halusimme välittää venäläisille heidän omalla kielellään, että tiedämme, mitä he käyvät läpi, lisäsi nimettömänä esiintyvä.

Hän sanoi, että video ei missään nimessä ole tarkoitettu lietsomaan levottomuuksia väestön keskuudessa, jossa presidentti Vladimir Putin nauttii edelleen suurta suosiota. Se kohdistuu pikemminkin henkilöihin, ”jotka saattavat olla niin sanotusti aidalla”.

Videossa ei mainita Putinia tai edes sotaa Ukrainaa osittain siksi, että se olisi tarpeetonta ja siksi, että he väittävät sen pohjautuvan ajattomiin teemoihin, jotka ovat pitkään saaneet tyytymättömiä venäläisiä ottamaan yhteyttä CIA:han.

– Ukraina on mielen päällä, mutta se on enemmän tai vähemmän oire jostakin suuremmasta. Venäjällä on aina henkilöitä, jotka samaistuvat siihen, mitä meillä on täällä sanottavana, yksi virkamiehistä sanoi.