CIA ja Mossad etsivät merkkejä Mojtaba Khameneista

Isänsä tappamisen jälkeen Israel on tehnyt selväksi, että hän on nyt kohdelistan kärjessä.
Koulutyttö pitelee Iranin uuden ylimmän johtajan Mojtaba Khamenein julistetta Yhdysvaltojen ja Israelin vastaisessa mielenosoituksessa Bagdadissa 12. maaliskuuta 2026. AFP/LEHTIKUVA/AHMAD AL-RUBAYE
Koulutyttö pitelee Iranin uuden ylimmän johtajan Mojtaba Khamenein julistetta Yhdysvaltojen ja Israelin vastaisessa mielenosoituksessa Bagdadissa 12. maaliskuuta 2026. AFP/LEHTIKUVA/AHMAD AL-RUBAYE

CIA, Mossad ja muut tiedustelupalvelut ympäri maailmaa seurasivat perjantaina Nowruzin (Iranin uusi vuosi) aikana jatkaisiko uusi ylin johtaja Mojtaba Khamenei isänsä perinnettä ja pitäisi uudenvuodenpuheen.

Kun Mojtaban antoi vain kirjallisen lausunnon, hänen fyysiseen kuntoonsa, olinpaikkaansa ja rooliinsa Iranin sotatoimissa liittyvä mysteeri syveni.

Sinänsä ei Axiosin mukaan ole yllättävää, että Mojtaba on pysynyt varjoissa. Isänsä tappamisen jälkeen Israel on tehnyt selväksi, että Mojtaba on nyt kohdelistan kärjessä.

Myös Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on väittänyt, että Mojtaba haavoittui iskussa, joka tappoi hänen isänsä.

Yhdysvalloilla ja Israelilla on tiedustelutietoja, jotka viittaavat siihen, että Mojtaba on elossa. Esimerkiksi on todisteita siitä, että iranilaiset viranomaiset ovat yrittäneet sopia henkilökohtaisia ​​tapaamisia hänen kanssaan, mutta turvallisuussyistä turhaan.

Mojtabaa koskeva mysteeri on noussut esiin useissa presidentti Donald Trumpin tiedotustilaisuuksissa.

– Trumpin kansallinen turvallisuustiimi työskentelee edelleen arvioidakseen, kuka todellisuudessa on vallassa Teheranissa, yhdysvaltalainen virkamies sanoi.

– Meillä ei ole todisteita siitä, että hän todella antaa käskyjä, korkea-arvoinen israelilainen virkamies kertoi Axios-uutistoimistolle.

– Se on todella outoa. Emme usko, että iranilaiset olisivat nähneet kaikkea tätä vaivaa valitakseen kuolleen miehen korkeimmaksi johtajaksi, mutta samaan aikaan meillä ei ole todisteita siitä, että hän ottaa ohjat käsiinsä, yhdysvaltalainen virkamies puolestaan sanoi.

Mojtaba julistettiin Iranin korkeimmaksi johtajaksi 9. maaliskuuta sen jälkeen, kun hänen kovan linjan kannattajansa tukivat häntä isänsä seuraajaksi.

Hänen julkinen esiintymisensä rajoittui kolme päivää myöhemmin Telegramissa julkaistuun kirjalliseen lausuntoon, joka kiihdytti spekulaatioita siitä, kuinka pahasti hän haavoittui Israelin iskun aikana.

