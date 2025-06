Carl Bildt Ylelle: Donald Trumpin toimet ovat rohkaisseet Venäjää

Entinen pääministeri ja pitkän linjan ulkopoliittinen vaikuttaja Carl Bildt kommentoi Ylen uutisille, että Donald Trumpin toimet ovat rauhan sijaan todennäköisesti rohkaisseet Venäjää jatkamaan hyökkäystään.

– Trump vaati ehdotonta tulitaukoa, mutta heitti pyyhkeen kehään sen suhteen. (Vladimir) Putin haluaa siksi jatkaa hyökkäystä. Neuvotteluja he käyvät vain siksi, että eivät ärsyttäisi Trumpia, hän arvioi.

Bildtin mukaan Trumpin ajatus tulitauosta oli hyvä, mutta toteutus ontui.

– Yksi virhe oli se, että Trump ei painostanut Venäjää vaan yritti olla ystävällinen. Hehän muun muassa äänestivät YK:ssa häpeällisesti Venäjän kanssa Ukrainaa vastaan. He uskoivat, että Venäjä tulisi ystävällisemmäksi, mutta kävikin päinvastoin. Venäjä jatkoi entistä määrätietoisemmin linjallaan, Bildt sanoo.

Myös Trumpin päätös katkaista aseellinen tuki Ukrainalle rohkaisi Venäjää.

– Suurin virhe tapahtui kaksi viikkoa sitten, kun Trump ilmoitti, ettei tulitauko ole enää ajankohtainen, vaan nyt käydään jonkinlaisia neuvotteluja.

Bildtin mukaan tulitauosta luopuminen oli selkeä viesti Venäjälle, että sen kannattaa jatkaa sotaa.

– Ainoa tapa muuttaa tilannetta, on varmistaa, ettei Putin tai kukaan muu Venäjällä usko, että he voivat voittaa. Niin kauan, kun he uskovat, että he voivat voittaa, tilanne jatkuu.