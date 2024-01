Brittitiedustelun mukaan Venäjä on menettänyt 2600 panssarivaunua

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän maajoukot ovat menettäneet todennäköisesti noin 2 600 panssarivaunua ja 4 900 muuta panssaroitua taisteluajoneuvoa sitten Ukrainan sodan alun.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä menetti todennäköisesti noin 40 prosenttia vähemmän ajoneuvoja viime vuonna kuin vuonna 2022.

– On erittäin todennäköistä, että panssaroitujen ajoneuvojen tuhoutumisasteen lasku johtui paikalleen jähmettyneistä rintamista viime vuonna ja siitä, että Venäjä vietti merkittävän osan vuodesta puolustusasemissa, ministeriö sanoi.

Lokakuun 2023 alusta lähtien Venäjä on ollut on ollut hyökkäyksessä Itä-Ukrainassa. Tänä aikana venäläisten panssaroitujen ajoneuvojen tappiot lisääntyivät, ja armeija on todennäköisesti menettänyt jopa 365 panssarivaunua ja 700 panssaroitua taisteluajoneuvoa, mutta ”saavuttanut vain pieniä alueellisia voittoja”.

Venäjällä on kuitenkin edelleen kyky korvata taistelukenttien tappiot ja jatkaa sotaa.

– Venäjä voi luultavasti tuottaa vähintään sata taistelupanssaripanssarivaunua kuukaudessa ja säilyttää siten kyvyn korvata taistelukenttien tappiot ja jatkaa tämän tason hyökkäystoimintaa lähitulevaisuudessa, päivityksessä sanotaan.

Ukrainan pääesikunnan sanoo mukaan Venäjä olisi menettänyt lähes 6 300 panssarivaunua ja reilusti yli 11 000 panssaroitua taisteluajoneuvoa.

Heroic Ukrainian defenders repelled another massive attack by the russian invaders on the Avdiivka axis.

The occupiers are pure evil, and our warriors are cleaning the world from it. 📹: 110th Mechanized Brigade pic.twitter.com/5xU3c6khKp — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 28, 2024