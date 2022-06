Brittitiedustelu: Venäläisjoukkojen heikko taistelutahto estää tavoitteiden saavuttamisen

Venäläisjoukkojen heikko taistelutahto on edelleen merkittävänä esteenä Venäjän tavoitteiden saavuttamiselle, kertoo Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsaus.

Viime päivinä Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet raskasta tykistötaistelua Sieverodonetskin pohjois- itä- ja eteläpuolella, mutta rintamalinjassa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia. Molempien osapuolten joukot ovat myös sidottuna intensiiviseen taisteluun Donbasissa ja tämä kuluttaa molempien osapuolten taistelutahtoa.

Ukrainan joukot ovat kärsineet raskaita tappioita viime viikkoina, mutta venäläisjoukkojen taistelutahto on silti heikko. Britannian tiedustelun tiedossa on tapauksia, joissa kokonaiset venäläiset yksiköt kieltäytyivät tottelemasta käskyjä. Myös aseellisia selkkauksia upseeriston ja heidän omien joukkojensa välillä on esiintynyt. Venäläisviranomaisilla on haasteita motivoida ja painostaa oikeudellisesti sotilaita, joita hämmentää hyökkäyksen virallinen asema ”sotilaallisena erityisoperaationa” eikä sotana.

Venäläisjoukkojen heikon taistelutahdon taustalla vaikuttaa tietojen mukaan huono johtajuus, rajalliset mahdollisuudet taistelussa olevien yksiköiden kierrättämiseen, merkittävät tappiot, taistelustressi, jatkuvat logistiikkaongelmat sekä ongelmat palkanmaksussa. Venäjän joukkojen ongelmat taistelutahdon kanssa ovat tietojen mukaan niin merkittäviä, että ne rajoittavat Venäjän kykyä saavuttaa operatiivisia tavoitteita.