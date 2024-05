Brittitiedustelun mukaan Venäjän tappiot toukokuussa suurimmat sitten sodan alkamisen

Toukokuussa Venäjän keskimääräiset päivittäiset henkilötappiot olivat korkeimmat sitten Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, kertoo Britannian puolustusministeriö.

Tiedusteluasiantuntijat huomauttivat, että Ukrainan vastaisen sodan alkamisen jälkeen kuolleiden ja haavoittuneiden venäläisten kokonaismäärä on todennäköisesti noussut 500 000:een.

Kuluvana vuonna venäläisten tappioiden määrä on edelleen korkeana, ja toukokuussa keskimääräiset ovat olleet yli 1 200 miestä vuorokaudessa. Tämä on korkein luku sitten täyden hyökkäyksen alkamisen 24. helmikuuta 2022.

– Kohonnut luku on erittäin todennäköisesti heijastusta Venäjän jatkuvasta hyökkäyksestä, joka on käynnissä laajalla rintamalla, brittianalyytikot arvioivat.

Heidän mukaansa on erittäin todennäköistä, että useimmat venäläisjoukot saavat vain rajoitetusti koulutusta, eivätkä siksi pysty suorittamaan monimutkaisia hyökkäysoperaatioita.

– Tämän seurauksena Venäjä käyttää pienimuotoisia, mutta kalliita hyökkäysaaltoja heikentääkseen Ukrainan puolustusta. Tarve jatkuvasti täydentää etulinjan joukkoja tulee kuitenkin lähes varmasti jatkossakin rajoittamaan Venäjän kykyä tuottaa korkeampitasoisia yksiköitä, raportissa todetaan.

Ukrainan pääesikunnan mukaan Venäjän tappiot torstaihin mennessä ovat lähes 508 000 kaatunutta ja haavoittunutta. Ei ole varmaa tietoa, onko luvussa mukana myös kadonneet ja vangiksi jääneet.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YKHA9tWEzu #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3dR2JmVWsL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2024