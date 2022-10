Brittitiedustelu: Venäjän tappiot ovat järkyttävät ja sotatarvikkeet loppumassa

Huolimatta ohjusiskuista eri puolilla Ukrainaa maanantaina, Sir Jeremy Fleming sanoo BBC:n mukaan, että Moskovalta ovat loppumassa ammukset.

Hänen mukaansa presidentti Vladimir Putinin päätöksenteko on osoittautunut virheelliseksi.

Tiedustelu-, kyber- ja turvallisuusvirasto GCHQ:n johtaja Fleming toteaa, että Ukrainan sodan kustannukset Venäjälle – sekä joukkojen että kaluston osalta – ovat järkyttävät, kun varhaiset voitot ovat nyt kääntyneet päinvastaisiksi.

– Tiedämme – ja paikan päällä olevat venäläiset komentajat tietävät – että heidän varusteensa ja sotatarvikkeensa ovat loppumassa.

Hän totesi, että vankien ja kokemattomien miesten mobilisointi kertoo epätoivoisesta tilanteesta.

Fleming katsoo myös, että venäläiset alkavat nyt ymmärtää Putinin valitseman sodan aiheuttamia ongelmia.

– He näkevät kuinka pahasti Putin on arvioinut tilanteen väärin. He pakenevat liikennekannallepanoa, ymmärtävät, etteivät voi enää matkustaa. He tietävät, että heidän pääsynsä nykyaikaiseen teknologiaan ja ulkoisiin vaikutteisiin on voimakkaasti rajoittunut, tiedustelupäällikkä luetteli.