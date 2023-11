Brittitiedustelu: Venäjän miestappiot korkeimmat marraskuussa koko sodan aikana

Aiemmin Venäjälle raportoitu tappavin kuukausi oli kuluvan vuoden maaliskuu, jolloin uhreja oli keskimäärin 776 päivässä, Venäjän Bahmutiin kohdistuneen hyökkäyksen huippuaikoina.

– Vaikka tiedustelupalvelu ei voi vahvistaa metodologiaa, joilla lasketaan kuolleiden ja haavoittuneiden kokonaismäärä, luvut ovat uskottavia, Britannian puolustusministeriö toteaa.

– Viimeisen kuuden viikon aikana Venäjän sodan uhriluvut ovat todennäköisesti olleet toistaiseksi korkeimpia. Suuret tappiot ovat suurelta osin aiheutuneet Venäjän hyökkäyksestä Donbasissa sijaitsevaa Avdijivkan kaupunkia vastaan, ministeriö jatkaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2023.

