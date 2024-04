Brittitiedustelu: Venäjä yrittää hämätä Ukrainaa maalaamalla kuvia maahan

Venäjä käyttää betoniin maalattuja kuvia sotilastukikohdissaan hämätäkseen Ukrainaa iskemään väärään kohteeseen, kertoo Britannian sotilastiedustelu päivittäisessä katsauksessaan tiistaina. Tiedustelu teki havaintonsa satelliittikuvista.

Tiedustelun mukaan vastaavia havaintoja on tehty ainakin kahdellatoista sotilaskentällä ympäri Venäjää. Se esittää päivityksessään viestipalvelu X:ssa esimerkkikuvan Kirovsken lentokentältä Krimiltä. Kuvassa kenttään on maalattu Suhoi Su-30 -ilmaherruushävittäjän kuva. Kuvan päälle on kuitenkin laskeutunut Venäjän sotilashelikopteri.

Maaliskuussa Britannian sotilastiedustelu kertoi vastaavasta havainnosta, jossa helmikuun lopussa otetussa satelliittikuvassa Novorossiskin laivastotukikohdasta näkyi laituriin maalattu ylimääräinen sukellusveneen kuva. Vieressä oli kilo-luokan sukellusvene. Tuolloin tiedustelu arvioi, että laituriin maalattu kuva oli tahallisesti tehty noin kolmanneksen kilo-luokan alusta pienemmäksi, jotta mahdollinen kohde vaikuttaisi Ukrainan iskujen kannalta vähäpätöisemmältä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 April 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/VLI1JhTxbL#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rGi9A7DqCR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2024