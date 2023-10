Brittitiedustelu: Venäjä varastoi ohjuksia talven iskuja varten

Britannian puolustusministeriön mukaan tämä voi viitata siihen, että vihollinen varastoi ohjuksia ensi talven Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia iskuja varten.

– Vaikka tällaiset tauot eivät ole olleet epätavallisia, viimeinen vastaava jakso oli 9. maaliskuuta ja 28. huhtikuuta 2023 välisenä aikana eli 51 päivää. Tällä kertaa on todennäköistä, että Venäjän ilmavoimat säästää olemassa olevia AS-23 (Kh-23) -ohjuksia ja käyttää tätä taukoa varastojen lisäämiseen.

Venäjä on viime aikoina kohdistanut ilmaiskunsa viljaan liittyviin laitoksiin Etelä-Ukrainassa käyttämällä Shahed-lennokkeja. Tämä sisältää myös iskut Ukrainan Tonavan satamiin, mikä Britannian mukaan todennäköisesti vaatii suurta tarkkuutta, koska kohde oli lähellä Nato-maa Romanian rajaa.

– On todennäköistä, että Venäjä käytti Shahed-lennokkeja näihin kohteisiin, koska ne olivat tarkempia muihin ilmasta laukaistaviin ohjuksiin verrattuna, raportissa sanotaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 October 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 13, 2023