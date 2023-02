Brittitiedustelu arvioi Venäjän kokonaistappioksi jopa 200000 miestä

Venäjän armeijan ja yksityisten sotilasurakoitsijoiden joukot ovat todennäköisesti kärsineet 175 000-200 000 kaatunutta ja haavoittunutta Ukrainan hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Kaatuneita on todennäköisesti noin 40 000-60 000, arvioi Britannian puolustusministeriön tiedustelu.

Venäläisten kaatuneiden määrä on kasvanut merkittävästi syyskuun 2022 jälkeen, jolloin ”osittainen mobilisointi” määrättiin.

Nykyaikaisessa sodankäynnissä nämä luvut edustavat suurta kuolleiden suhdetta haavoittuneisiin verrattuna. Tämä johtuu melkein varmasti äärimmäisen alkeellisista lääketieteellisistä toimista suuressa osassa Venäjän asevoimia.

Britannian puolustusministeriön mukaan tykistö on lähes varmasti aiheuttanut suurimman osan Venäjän uhreista.

Palkkasoturiyhtiö Wagnerin joukot ovat lähettäneet taisteluun suuria määriä vankeja. Näiden tappioprosentti on todennäköisesti jopa 50, Britannia arvioi.

Ukraina ilmoitti perjantaina venäläisten kaatuneiden määräksi yli 141 000 miestä.

Ukraina ei ole liiemmin ilmoittanut omista tappioistaan, mutta läntisten arvioiden mukaan nekin ovat huomattavia.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley arvioi jo viime marraskuun alussa, että Venäjä oli tuolloin kärsinyt yli 100 000 kuollutta ja haavoittunutta. Hänen mukaansa Ukrainan luvut olivat todennäköisesti samat.

Lisäksi Milley arvioi 40 000 ukrainalaisen siviilin kuolleen sodassa.

