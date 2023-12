Brittitiedustelu arvioi Venäjän kokonaistappioksi 290000-350000 miestä

24. helmikuuta 2022 ja marraskuun 2023 välisenä aikana Venäjän viralliset joukot kärsivät todennäköisesti 180 000–240 000 haavoittuneen ja noin 50 000 kuolleen miehen tappiot. Wagner-ryhmän palkkasoturit kärsivät todennäköisesti noin 40 000 haavoittuneesta ja 20 000 kuolleesta, arvioi Britannian puolustusministeriö.

Siksi kaiken kaikkiaan Venäjä on todennäköisesti kärsinyt noin 220 000-280 000 haavoittuneen ja noin 70 000 kuolleen tappiot. Tämä tarkoittaisi arviolta 290 000-350 000 venäläisuhrien kokonaismäärää. Arvioitu mediaani on 320 000 kokonaistappiot.

Brittitiedustelu huomauttaa, että jopa venäläisten viranomaisten keskuudessa on todennäköisesti alhainen ymmärrys uhrien kokonaisluvuista, koska armeijassa on pitkään vakiintunut epärehellinen raportoinnin kulttuuri.

Ukrainan puolustusvoimien pääesikunta kertoo, että Venäjä olisi menettänyt kaatuneina lähes 333 000 sotilasta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 December 2023.

