Brittikenraalin varoitus: Suomen maa-alue voi olla Kremlin tähtäimessä

Britannian asevoimien kenraalimajuri evp. Chip Chapman pitää Venäjän vihamielistä toimintaa mahdollisena Itämeren alueella.

Maan asevoimilla ei ole Ukrainassa kärsittyjen massiivisten tappioiden seurauksena voimia avoimiin sotatoimiin Natoa vastaan. Kreml pyrkii tästä huolimatta edistämään tavoitteitaan hybridisodankäynnin keinoilla, joihin voivat Chapmanin mukaan lukeutua myös alueloukkaukset Suomea kohtaan.

– On mahdollista, että he ryhtyvät hybriditoimenpiteisiin Gotlannin alueella. Alueloukkaukset voivat olla lisäksi mahdollisia Suomen mantereella tai Suomelle kuuluvilla saarilla, Chip Chapman sanoo Times Radion haastattelussa.

Evp-upseeri toimi vuosikymmen sitten neuvonantajana Yhdysvaltain asevoimien Central Command -päämajassa. Hänen mukaansa Kremlin toimia rajoittaa ensisijaisesti pelotevaikutus, joka ehti rapautua ennen Ukrainan sodan aiheuttamaa suunnanmuutosta lännessä.

Chip Chapman sanoo Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien aiheuttaneen merkittävän dilemman Venäjälle, koska Itämeri muuttui ”Naton järveksi”. Spekulaatiot maihinnousun mahdollisuudesta Gotlantiin hän tyrmää täysin. Merioperaatiota olisi käytännössä hyvin vaikea suorittaa Pietarista tai Kaliningradista käsin.

– Itämeren rannalla on Venäjän lisäksi kahdeksan valtiota, joista kaikki ovat Natossa. Tämän seurauksena ajatus siitä, että Venäjä aloittaisi avoimen hyökkäyksen Gotlantiin, siis jonkinlaisen maihinnousun, on naurettava. Se ei vain ole uskottavaa, kenraalimajuri toteaa.

Myönnytykset johtaisivat konfliktiin

Kuluvalla viikolla on keskusteltu siitä, että Venäjä haluaisi siirtää yksipuolisesti merirajojaan Itämerellä. Brittiupseeri muistuttaa Kremlin tekevän tämänkaltaisen näkyvän painostuksen ohella hybriditoimenpiteitä pinnan alla.

Esimerkkinä hän mainitsee tutkimusalus Admiral Vladimirskin, joka keräsi hiljattain tietoja merellä sijaitsevista tuulivoimapuistoista, maakaasuputkista ja tietoliikennekaapeleista.

– He ovat loukanneet viimeisten kymmenen vuoden aikana myös Gotlannin ja muun Ruotsin suvereenia ilmatilaa. Tämä rikkoo kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, joka määrittelee missä lentoliikenne voi kulkea kansallisessa ja kansainvälisessä ilmatilassa, Chapman toteaa.

Hän uskoo Naton pelotevaikutuksen estävän Vladimir Putinia toteuttamasta ulkopoliittisia haaveitaan. Suomen ja Ruotsin jäsenyys on tehnyt lännen pelotteesta aiempaa vahvemman.

– Ruotsi on ottanut uudelleenvarustautumisen vakavissaan. He nostavat puolustusmenoja 2,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja kehottavat muitakin Natossa tekemään samoin. Tärkeintä on, ettei länsi valu myönnytyspolitiikan tielle. Se tulisi johtamaan osapuolten väliseen konfliktiin, Chip Chapman sanoo.

Kreml tekee samankaltaista uhittelua kuin Kiina, Iran ja Pohjois-Korea. Toiminnalla testataan brittiupseerin mukaan vastapuolen reaktioita. Chapman sanoo, että Putin ei missään nimessä aio avata toista rintamaa Nato-valtiota vastaan Ukrainassa kärsittyjen massiivisten tappioiden jälkeen.

– Venäjästä usein unohdetaan se, että kyse on mannervaltiosta, jolla on vain tukalat yhteydet merelle. Tämä on jo nähty Mustallamerellä. Kyse on siis propagandasta ja viestinnästä, evp-kenraali sanoo.