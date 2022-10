Britannian uusi pääministeri kirjoitti tuomiopäivän kirjeet, jotka avataan vasta ydintuhossa

Britannian tuore pääministeri Rishi Sunak sai ensi töikseen vastuulleen jokaista maan pääministeriä kohtaavan synkän tehtävän. Sunak laati eilen neljä kappaletta niin sanottuja ”viimeisen vaihtoehdon kirjeitä”. Ne toimitetaan Britannian laivaston Vanguard-luokan ohjussukellusveneille. Kirjeet avataan vasta tilanteessa, jossa ydinsota on tuhonnut Britannian valtiojohdon tai jopa koko maan. Kyse on niin sanotusta ”toisen iskun” pelotteesta, jolla varmistetaan, että Britannia pystyy yhä käyttämään ydinaseitaan, vaikka sen komentoketju olisikin tuhottu yllätysiskussa.

Ydinaseasiantuntija, tutkija Stephen Schwartz avaa Twitterissä Britannian uniikkia tapaa järjestää ydinasepelotteensa.

Schwartz kertoo, että uudella pääministerillä on julkisuudessa olevien tietojen mukaan neljä perusvaihtoehtoa tai niiden yhdistelmä siihen, miten ballistisen ohjussukellusveneen komentajaa ohjeistetaan.

– 1. iske takaisin, 2. älä iske takaisin, 3. siirry Yhdysvaltain tai Australian laivaston komentoon (jos ne vielä ovat olemassa) tai 4. toimi oman parhaan harkintasi mukaan, tutkija listaa.

Käsin kirjoitetut identtiset kirjeet toimitetaan sukellusveneille ja sijoitetaan omaan pieneen kassakaappiinsa suuremman kassakaapin sisälle. Vain aluksen päällikkö ja varapäällikkö voivat avata kaapin. Kirjeitä säilytetään kunkin pääministerin kauden ajan. Sen jälkeen ne tuhotaan avaamatta.

Stephen Schwarzin mukaan vain yksi brittipääministeri on puhunut päätöksenteostaan ja ratkaisustaan julkisesti.

Vuosina 1976-1979 Britannian pääministerinä toiminut James Callaghan on kertonut olleensa sitä mieltä, että ydinaseita tulisi käyttää tällaisessa tilanteessa.

– Jos siitä [ydinaseiden käytöstä] tulisi tarpeellista tai elintärkeää, tarkoittaisi se sitä, että pelote on lakannut toimimasta. Ydinaseilla on oikeastaan arvoa vain pelotteena. Jos olisimme kuitenkin tulleet siihen pisteeseen, missä minusta tuntui tarpeelliselta tehdä niin [käyttää ydinaseita], olisin toiminut niin. Minulla oli tästä tietysti hirveitä epäilyksiä. Sanon suoraan, että jos olisin ollut elossa sen nappulan painamisen jälkeen, en olisi voinut koskaan antaa itselleni anteeksi. Callaghan toteaa Schwarzin jakamassa sitaatissa.

Tutkija pitää lausuntoa varsin merkittävänä ja ihmettelee silloisen brittipääministerin logiikkaa.

Britannia luopui viimeisistä ilmavoimien ydinpommeista 1990-luvun lopulla. Tämän jälkeen sen ydinasepelote on ollut Vanguard-luokan ohjussukellusveneiden käsissä. Ne on määrä korvata 2030-luvulta alkaen uusilla Dreadnought-luokan sukellusveneillä.

Jokainen Vanguard-luokan sukellusvene voidaan varustaa enintään kuudellatoista mannertenvälisellä Trident II -monikärkiohjuksella.

A new prime minister reportedly has four basic choices for instructing a ballistic missile submarine commander (which may be combined):

1. Retaliate

2. Do not retaliate

3. Put yourself under command of the US or Australian navy (if they still exist)

4. Use your own best judgment

— Stephen Schwartz (@AtomicAnalyst) October 25, 2022