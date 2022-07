Britannian tuore opetusministeri pahoittelee näytettyään keskisormea väkijoukolle

Iso-Britannian uusi opetusministeri Andrea Jenkyns pahoittelee näyttämäänsä keskisormea. Hän kertoo eleen olleen vastaus ulvovalle väkijoukolle.

Jenkyns näytti keskisormea väkijoukolle Iso-Britannian pääministerin virka-asunnon edustalla torstaina. Tuolloin suuri määrä ihmisiä oli kerääntynyt asunnon edustalle odottamaan pääministeri Boris Johnsonin eroamista.

Twitterissä julkaisemassaan pahoittelussa Jenkyns kertoo saaneensa valtavan määrän vihaviestiä ihmisiltä, jotka ovat olleet vuosien saatossa virka-asunnon edustalla.

– Olen myös saanut seitsemän tappouhkausta viimeisen neljän vuoden aikana. Kaksi niistä oli viime viikkoina ja ovat tällä hetkellä poliisitutkinnassa. Lopulta menetin malttini, Jenkyns kirjoittaa.

– Minun olisi pitänyt hillitä itseni paremmin, mutta olen vain ihminen.

Andrea Jenkyns, the new education minister, giving the finger to the public outside Downing Street on Thursday pic.twitter.com/LhnoPoodV3

— Marina Hyde (@MarinaHyde) July 9, 2022