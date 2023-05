Britannian tiedustelu: Hyökkääjän joukot eivät kykene vaativiin operaatioihin

Tuoreen tiedusteluraportin mukaan Venäjän armeijan joukot ovat vuoden takaiseen verrattuna huomattavan huonossa kunnossa, vaikka kokonsa puolensa joukot vaikuttavat samankaltaisilta kuin sodan alussa.

Britannian raportin mukaan helmikuussa 2022 Venäjän joukot Ukrainassa koostuivat ammattisotilaista, jotka oli myös koulutettu monimutkaisiin operaatioihin. Myös varustelut esimerkiksi ajoneuvot olivat “kohtuullisen nykyaikaisia”.

– Nyt joukot ovat enimmäkseen huonosti koulutettuja mobilisoituja reserviläisiä ja ovat yhä enemmän riippuvaisia vanhentuneesta kalustosta, ja monet sen yksiköt ovat vakavasti alivoimaisia. Se suorittaa rutiininomaisesti vain hyvin yksinkertaisia jalkaväkiin perustuvia operaatioita, raportissa kirjoitetaan.

Joukkojen kokonaismäärä on Britannian mukaan todennäköisesti edelleen yli 200 000 henkilöä. Sen tehoa kuitenkin kyseenalaistetaan.

Tiedusteluraportissa pidetään epätodennäköisenä, että Venäjä olisi voinut nykytilanteessa luoda suuren, toimintakykyisen reservin vastaamaan sen jatkuviin, nouseviin operatiivisiin haasteisiin.

– Se on epätodennäköisesti sellainen organisaatio, joka voisi stressin alla menestyä sotilaallisesti 1200 kilometrin pituisella etulinjalla.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OPF8Rnb6qx

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1OSqhICHO

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2023